Рынок земли и децентрализация: станут ли протесты массовыми

Социологи уверены, что до нового Майдана не дойдет, хотя митинги против открытия рынка земли могут быть достаточно масштабными.

Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Подавляющее большинство украинцев против продажи земли. Во-вторых, есть политические силы, которые будут максимально мобилизовывать людей на митинги. Скорее всего, под давлением протестов власть пойдет на компромиссы. Земельную реформу сделают как можно мягче,

– считает Ирина Бекешкина.

Что предусматривает законопроект о рынке земли:

Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ)

не более 8% земли в области,

не более 0,5% земли в стране в целом.

Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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Однако, по мнению социолога, внесение изменений в Конституцию, связанных с реформой децентрализации, не вызовет массовых протестов.

Украинцы в своем большинстве не очень понимают, что такое децентрализация. Кроме того, если учесть популярность Зеленского, то, что префекты будут подчиняться лично президенту, у многих не вызовет сопротивления,

– говорит Бекешкина.

По ее словам, конечно, оппоненты Зеленского будут играть на теме якобы предоставления Донбассу особого статуса в рамках децентрализации. Но уже много раз объясняли, что в Конституцию не будут вносить изменений, предусматривающих особый статус областей. При этом Ирина Бекешкина обращает внимание на фактор погоды. Сейчас для протестов очень благоприятная погода. Если подморозит, то людей на акциях будет меньше.

Какие изменения относительно децентрализации предлагает Зеленский?

Законопроект предлагает совершенствование территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления. Меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. Предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц:

община;

округ;

область;

Автономная Республика Крым.

Округа должны стать полными заменителями районов. Это другая форма, новая административно-территориальная единица. Территория округа состоит из общин, одна община не может быть разделена между округами. Местные администрации планируют ликвидировать.

Также будет институт префектов, которые заменят нынешних губернаторов. Префекты будут назначаться и увольняться префект на 3 года президентом по представлению правительства.



Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала