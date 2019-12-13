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      Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную рРаду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

      Текст документа на сайте парламента пока не опубликован.

      К теме: Зеленский рассказал, что хочет изменить в минских договоренностях

      Соответствующий документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде сегодня, 13 декабря.

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      Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.

      Сам Зеленский пояснил, что записанные в минских соглашениях изменения Конституции Украины имеют в виду ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

      Глава государства считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию.

      В то же время, по словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Минские договоренности Конституция Верховная Рада Децентрализация Новости политики
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