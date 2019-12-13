Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную рРаду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Текст документа на сайте парламента пока не опубликован.

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Соответствующий документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде сегодня, 13 декабря.

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Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.

Сам Зеленский пояснил, что записанные в минских соглашениях изменения Конституции Украины имеют в виду ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

Глава государства считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию.

В то же время, по словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство.