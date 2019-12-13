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      Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

      Текст документу на сайті парламенту поки не опубліковано.

      До теми: Зеленський розповів, що хоче змінити у мінських домовленостях

      Відповідний документ, запропонований главою держави, був зареєстрований у Верховній раді сьогодні, 13 грудня.

      Закон про зміни до Конституції в частині децентралізації: що відомо

      Помічник президента Андрій Єрмак заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

      Сам Зеленський пояснив, що записані в мінських угодах зміни до Конституції України мають на увазі ту децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує на всій своїй території.

      Глава держави вважає, що йому в цьому питанні вдалося переконати Німеччину та Францію.

      Водночас, за словами глави МЗС, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Децентралізація Верховна Рада Конституція Мінські домовленості
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