Ринок землі і децентралізація: чи стануть протести масовими

Соціологи певні, що до нового Майдану не дійде, хоча мітинги проти відкриття ринку землі можуть бути досить масштабними.

Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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Переважна більшість українців проти продажу землі. По-друге, є політичні сили, які максимально мобілізовуватимуть людей на мітинги. Швидше за все, під тиском протестів влада піде на компроміси. Земельну реформу зроблять якомога м’якшою,

– вважає Ірина Бекешкіна.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі:

Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.

Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

не більше 8% землі в області;

не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

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Водночас, на думку соціолога, внесення змін до Конституції, пов’язаних з реформою децентралізації, не викличе масових протестів.

Українці в своїй більшості не дуже розуміють, що таке децентралізація. Крім того, якщо врахувати популярність Зеленського, то те, що префекти підпорядковуватимуться особисто президенту, в багатьох не викличе спротиву,

– говорить Бекешкіна.

За її словами, звичайно, опоненти Зеленського гратимуть на темі нібито надання Донбасу особливого статусу в рамках децентралізації. Але вже багато разів пояснювали, що до Конституції не вноситимуть змін, які б передбачали особливий статус областей. При цьому Ірина Бекешкіна звертає увагу на фактор погоди. Зараз для протестів дуже сприятлива погода. Якщо підморозить, то людей на акціях поменшає.

Які зміни щодо децентралізації пропонує Зеленський?

Законопроєкт пропонує вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Пропонується ввести наступний перелік адміністративно-територіальних одиниць:

громада;

округ;

область;

Автономна Республіка Крим.

Округи мають стати повними замінниками районів. Це інша форма, нова адміністративно-територіальна одиниця. Територія округу складається із громад, одна громада не може бути поділена між округами. Місцеві адміністрації планують ліквідувати.

Також буде інститут префектів, які замінять нинішніх голів облдержадміністрацій. Префекти призначатимуться та звільняється префект на 3 роки президентом за поданням уряду.



Ставлення українців до скасування мораторію на продаж та покупку землі / Інфографіка 24 каналу