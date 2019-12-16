Появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.
Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 был зарегистрирован в пятницу. Документ определен как неотложный к рассмотрению в парламенте.
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Суть закона
Закон предлагает изменения по децентрализации государственной власти, совершенствовании территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.
В частности, меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. Предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц:
- община,
- округ,
- область,
- Автономная Республика Крым.
Общине планируют предоставить максимум полномочий. В частности создается орган местного самоуправления –- это совет общины. В ней будет председатель общины, избираемый на 4 года. Совет формирует исполнительный комитет, которым руководит председатель совета. Это исполнительный орган, который будет реализовывать на месте эту местную политику.
Округа должны стать полными заменителями районов. Это другая форма, новая административно-территориальная единица. Территория округа состоит из общин, одна община не может быть разделена между округами.
Местные администрации планируют ликвидировать. В частности, будет введен переходный период.
Институт префектов
На уровне округов и на уровне регионов будут префекты. Они будут возглавлять небольшую префектуру. Префект будет представителем исполнительной власти на территории и будет иметь статус госслужащего. Назначается префект на 3 года президентом с подачи правительства. Также между ними будет постоянная ротация, а один префект не может дважды подряд быть на этой должности на одной и той же территории. Однако, он может быть префектом иной территории.
Полномочия префекта:
- обеспечение взаимодействия территориальных органов и центральных органов исполнительной власти и соблюдение ими Конституции и законов,
- координация выполнения госпрограмм, направление и организация территориальных органов и обеспечение их взаимодействия с органами местного самоуправления в форс-мажорных условиях,
- надзор за соблюдением законов и Конституции органами местного самоуправления.
Префект сможет приостанавливать акты местных органов власти с одновременным обращением в суд. До решения суда акт не будет действовать. Если акт будет касаться территориальной целостности или национальной безопасности, префект будет отменять его направление.
В законе также отмечается, что децентрализация не означает ослабление центральной власти в следующих вопросах:
- оборона;
- внешняя политика;
- национальная безопасность;
- верховенство права;
- соблюдение прав и свобод человека.
Что о законе говорили в команде Зеленского
Отметим, что ранее помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не означало, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.
Сам Зеленский объяснил,что записанные в минских сделках изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.
Глава государства считает, что ему в этом вопросе удалось убедить Германию и Францию.
Однако, по словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство.