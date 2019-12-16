З'явився текст закону Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

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Суть закону

Закон пропонує зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Зокрема, змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Пропонується ввести наступний перелік адміністративно-територіальних одиниць:

громада;

округ;

область;

Автономна Республіка Крим.

Громаді планують надати максимум повноважень. Зокрема створюється орган місцевого самоврядування – це рада громади. У ній буде голова громади, який обирається на 4 роки. Рада формує виконавчий комітет, яким керує голова ради. Це виконавчий орган, який реалізовуватиме на місці цю місцеву політику.

Округи мають стати повними замінниками районів. Це інша форма, нова адміністративно-територіальна одиниця. Територія округу складається із громад, одна громада не може бути поділена між округами.

Місцеві адміністрації планують ліквідувати. Зокрема, буде запроваджений перехідний період.

Інститут префектів

На рівні округів і на рівні регіонів будуть префекти. Вони очолюватимуть невелику префектуру. Префект буде представником виконавчої влади на території і матиме статус держслужбовця. Призначається та звільняється префект на 3 роки президентом за подання уряду. Також між ними буде постійна ротація, а один префект не може двічі поспіль бути на цій посаді на одній і тій самій територій. Однак, він може бути префектом іншої території.

Повноваження префекта:

забезпечування взаємодії територіальних органів і центральних органів виконавчої влади та додержання ними Конституції і законів;

координація виконання держпрограм, спрямування і організація територіальних органів і забезпечення їхньої взаємодії з органами місцевого самоврядування у форс-мажорних умовах;

нагляд за додержанням законів і Конституції органами місцевого самоврядування.

Префект зможе призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до суду. До рішення суду акт не буде діяти. Якщо акт стосуватиметься територіальної цілісності або нацбезпеки, префект скасовуватиме його напряму.

У законі також наголошується, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у наступних питаннях:

оборона;

зовнішня політика;

національна безпека;

верховенство права;

дотримання прав і свобод людини.

Що про закон говорили у команді Зеленського

Відзначимо, що раніше помічник президента Андрій Єрмак заявляв , що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

Сам Зеленський пояснив, що записані в мінських угодах зміни до Конституції України мають на увазі ту децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує на всій своїй території.

Глава держави вважає, що йому в цьому питанні вдалося переконати Німеччину та Францію.

Водночас, за словами глави МЗС, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд.