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      Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия

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      Президент Зеленский предлагает изменить Конституцию и ввести другое территориальное устройство / 24 канал

      Предложенные Зеленским изменения в Конституцию относительно децентрализации вызвали дискуссию. Прежде всего, из-за определенных опасений возможного получения областями больших полномочий. О преимуществах и недостатках документа – далее в материале 24 канала.

      Внимание: Появился текст закона Зеленского с изменениями в Конституцию относительно децентрализации: что изменится

      Особый статус Донбасса

      Экс-нардеп Юрий Ганущак подчеркивает: законопроект президента Зеленского наоборот – защищает государство от возможной федерализации и предоставления Донбассу особого статуса.

      Положение об отмене перечня областей – шаг к унитарности Украины. Нынешний перечень – признак федеративного государства. Нет возможности для особых статусов. Говорится о правовом статусе всех административно-территориальных единиц Украины, а не отдельно Донбасса. Это страшилки и манипуляции,
      – отмечает Юрий Ганущак.

      Эксперт Ярослав Макитра в интервью телеканалу "Рада" отмечает: в отличие от изменений в Конституции, которые подавал Порошенко, нет положений о предоставлении особого статуса областям. В законопроекте Порошенко возможность особого статуса предусматривалась заключительными положениями.

      особливий статус донбасу
      Изменения, предложенные Зеленским, исключают автономию ОРДЛО и отдельные выборы / Фото Getty

      Политолог Петр Олещук также отмечает: вполне ожидаемо, что в документе об изменениях в Конституции нет никаких упоминаний об ОРДЛО. В отличие от попытки времен Порошенко, когда децентрализация провалилась именно потому, что в текст соответствующих изменений "вписали" память об "особенностях" отдельных регионов.

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      Префекты – нужны или нет?

      По мнению специалистов, введение института префектов вполне оправдано. По словам Юрия Ганущака, хорошо, что предлагается разграничение между государством и местным самоуправлением. Политолог Ярослав Макитра замечает: префекты были и в предыдущем документе, предложенным пятым президентом Порошенко.

      Согласно законопроекту, префекты имеют право остановить решение общин, облсоветов, отстранять от должности, распускать орган и обратиться в Конституционный суд, подчеркивают эксперты.

      Но четко указано: это касается только случаев, когда есть угроза территориальной целостности и нацбезопасности. Эта норма во время войны дает главнокомандующему возможность быстрых решений для сохранения целостности государства,
      – убежден Ярослав Макитра.

      Кто такие префекты?
      На уровне округов и регионов будут префекты, которые заменят нынешних губернаторов. Префекты будут назначаться на 3 года и освобождаться от должности президентом по представлению правительства. Префект сможет приостанавливать акты местных органов власти с одновременным обращением в Конституционный суд, если будет угроза территориальной целостности или нацбезопасности.

      децентралізація
      Что изменится в Конституции относительно децентрализации / Инфографика 24 канал

      Интересно: Зеленский показывает Путину принципиальность: эксперт о законе касательно статуса ОРДЛО

      При этом, как отмечает Ганущак, решение таких вопросов – прерогатива не КС, а обычных судов. По мнению эксперта, присутствуют попытки президента немного увеличить свои полномочия.

      В варианте Порошенко расширение полномочий главы государства были слишком очевидны. В данном законопроекте не слишком большие полномочия. И их можно нейтрализовать принятием отдельных законов,
      – отмечает Юрий Ганущак.

      Но плохо, считает он, что в системе роспуска местных советов и объявления досрочных выборов задействован парламент, который может в любой момент принять соответствующее решение. По его убеждению, система не будет работать, потому что президента, который обратится в парламент с представлением о досрочных выборах, нардепы могут не поддержать.

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      Дискуссионное положение – правовой статус административных единиц

      Наблюдатели высказывают определенные замечания относительно положения о роспуске местных советов и объявления досрочных выборов. Ярослав Макитра отмечает: дискуссионный момент в том, что правовой статус административных единиц определяется законами Украины. То есть 226 нардепов могут в любой момент отдельному региону предоставить те или иные полномочия. Хотя, считает эксперт, это положение имеет и обратный эффект. Таким образом можно усилить прямое президентское правление в регионах.

      Мэр Днепра Борис Филатов убежден, что предложенный механизм позволит парламенту менять территориальное устройство города или области, как заблагорассудится.

      Президент Зеленский предлагает ввести такой перечень административно-территориальных единиц:

      • община;
      • округ;
      • область;
      • Автономная Республика Крым.

      Юрий Ганущак отмечает: термин округ гораздо лучше, чем район. Хотя предлагались уезды.

      Петро Порошенко
      Порошенко хотел больше себе полномочий и предлагал особый статус регионамФото Getty

      По словам главы правления Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, изменения в Конституцию нужны, чтобы завершить административно-территориальную реформу.

      Надо определить по-новому систему административно-территориальных единиц и ликвидировать райгосадминистрации с теми полномочиями, которые они имеют сегодня. Предусмотреть исполкомы областных советов. Существует еще дискуссионный вопрос: сохранять окружные советы или нет. Законопроект их сохраняет,
      – говорит Игорь Колиушко.

      Кстати, в оккупационной администрации "ДНР" заявили, что законопроект противоречит минским соглашениям и позволяет центральной власти лишать регионы особого статуса в любой момент, а "ЛНР" требует согласования с ними изменений в Конституцию.

      Эксперты отмечают: с одной стороны, нынешний законопроект похож на документ Порошенко. С другой, реформу децентрализации надо завершить. Найдется ли в парламенте для внесения изменений в Конституцию "300+1" голос – вопрос. Хотя фракция "Европейская солидарность" Порошенко в данной ситуации вполне может проголосовать за. В таком случае в конце весны 2020 года по всей Украине могут пройти местные выборы.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Война на Донбассе Публикации Статьи Децентрализация Конституция Петр Порошенко
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