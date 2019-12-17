19:58
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження

      315 Читать новость на русском
      Президент Зеленський пропонує змінити Конституцію і запровадити інший територіальний устрій / 24 канал

      Запропоновані Зеленським зміни до Конституції щодо децентралізації викликали дискусію. Передусім, через певні побоювання можливого отримання областями більших повноважень. Про переваги і недоліки документу – далі в матеріалі 24 каналу.

      Увага: З'явився текст закону Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: що зміниться

      Особливий статус Донбасу 

      Екснардеп Юрій Ганущак підкреслює: законопроєкт президента Зеленського навпаки – убезпечує державу від можливої федералізації і наданню Донбасу особливого статусу.

      Положення про скасування переліку областей – крок до унітарності України. Нинішній перелік – ознака федеративної держави. Немає можливості для особливих статусів. Мовиться про правовий статус усіх адміністративно-територіальних одиниць України, а не окремо Донбасу. Це страшилки і маніпуляції,
      – наголошує Юрій Ганущак.

      Експерт Ярослав Макітра в інтерв’ю телеканалу "Рада" зазначає: на відміну від змін до Конституції, які подавав Порошенко, немає положень про надання особливого статусу областям. У законопроєкті Порошенка можливість особливого статусу передбачалася прикінцевими положеннями.

      особливий статус донбасу
      Зміни, запропоновані Зеленським, виключають автономію ОРДЛО і окремі вибори / Фото Getty

      Політолог Петро Олещук також відзначає: цілком очікувано, що в документі змін до Конституції жодних згадок про ОРДЛО. На відміну від спроби часів Порошенка, коли децентралізація провалилася саме тому, що в текст відповідних змін "вписали" згадку про "особливості" окремих регіонів.

      Читайте також: Яким територіям можуть надавати особливий статус: що відомо про децентралізацію

      Префекти – потрібні чи ні?

      На переконання фахівців, запровадження інституту префектів цілком правильне. За словами Юрія Ганущака, добре, що пропонується розмежування між державою і місцевим самоврядуванням. Політолог Ярослав Макітра зауважує: префекти були і в попередньому документі, запропонованим п’ятим президентом Порошенком.

      Згідно законопроєкту, префекти мають право зупинити рішення громад, облрад, відсторонювати від посади, розпускати орган і звернутися до Конституційного суду, підкреслюють експерти.

      Але чітко вказано: це стосується тільки випадків, коли є загроза територіальній цілісності і нацбезпеці. Ця норма під час війни дає головнокомандуючому можливість швидких рішень для збереження цілісності держави,
      – переконаний Ярослав Макітра.

      Хто такі префекти?
      На рівні округів і регіонів будуть префекти, які замінять нинішніх голів облдержадміністрацій. Префекти призначатимуться та звільняється префект на 3 роки президентом за поданням уряду. Префект зможе призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до Конституційного суду, якщо буде загроза територіальній цілісності або нацбезпеці.

      децентралізація
      Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 канал

      Цікаво: Зеленський показує Путіну принциповість: експерт про закон щодо статусу ОРДЛО

      При цьому, як зауважує Ганущак, вирішення таких питань – прерогатива не КС, а звичайних судів. На думку експерта, є спроби президента трохи збільшити свої повноваження.

      У варіанті Порошенка розширення повноважень глави держави були занадто очевидні. У даному законопроєкті не надто великі повноваження президента. І їх можна нейтралізувати ухваленням окремих законів,
      – зазначає Юрій Ганущак.

      Але погано, вважає він, що в систему розпуску місцевих рад і оголошення дострокових виборів задіяний парламент, який може у будь-який момент прийняти відповідне рішення. На його переконання, система не працюватиме, бо президента, який звернеться до парламенту з поданням про дострокові вибори, нардепи можуть не підтримати.

      Читайте також: За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу

      Дискусійне положення – правовий статус адміністративних одиниць

      Спостерігачі висловлюють певні зауваження щодо положення про розпуск місцевих рад і оголошення дострокових виборів. Ярослав Макітра наголошує: дискусійний момент у тому, що правовий статус адміністративних одиниць визначається законами України. Тобто 226 нардепів можуть у будь-який момент окремому регіону надати ті чи інші повноваження. Хоча, вважає експерт, це положення має і зворотній ефект, таким чином можна посилити пряме президентське правління в регіонах.

      Мер Дніпра Борис Філатов переконаний, що запропонований механізм дозволить парламенту змінювати територіальний устрій міста чи області, як заманеться.

      Президент Зеленський пропонує ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць:

      • громада;
      • округ;
      • область;
      • Автономна Республіка Крим.

      Юрій Ганущак відзначає: термін округ набагато кращий, ніж район. Хоча пропонувалися повіти.

      Петро Порошенко
      Порошенко хотів більше собі повноважень і пропонував особливий статус регіонам / Фото Getty

      За словами голови правління Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка, зміни до Конституції потрібні, щоб завершити адміністративно-територіальну реформу.

      Треба визначити по-новому систему адміністративно-територіальних одиниць і ліквідувати райдержадміністрації з тими повноваженнями, які вони мають сьогодні. Передбачити виконкоми обласних рад. Ще є дискусійне питання: зберігати окружні ради чи ні. Законопроєкт їх зберігає,
      – говорить Ігор Коліушко.

      До речі, в окупаційній адміністрації "ДНР" заявили, що законопроєкт суперечить мінським угодам і надає можливість центральній владі позбавляти регіони особливого статусу в будь-який момент, а "ЛНР" вимагає погодження з ними змін до Конституції.

      Експерти наголошують: з одного боку, нинішній законопроєкт подібний до документу Порошенка. З іншого, реформу децентралізації треба завершити. Чи знайдеться в парламенті для внесення змін до Конституції "300+1" голос – питання. Хоча фракція "Європейська солідарність" Порошенка у даній ситуації цілком може проголосувати за. У такому випадку наприкінці весни 2020 року по всій Україні можуть пройти місцеві вибори.

      День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
      сьогодні
      27531
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Статті Верховна Рада Володимир Зеленський Конституція Децентралізація Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:10 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 314
      сьогодні , 19:00 Дорогой для "Газпрома", но не долгосрочный для "Нафтогаза": сценарии газового контракта
      Блог Медіа 2286
      сьогодні , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      220
      сьогодні , 18:21 Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського
      Інна Жолобович 396
      сьогодні , 17:02 Путін та Папа Римський: хто ставав "Людиною року" TIME до Грети Тунберг
      Світлана Попова 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук