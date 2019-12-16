Яким територіям можуть надавати особливий статус: що відомо про децентралізацію

Про реформу децентралізації, зміну адміністративно-територіального устрою громад, створення республік на території України та авторитаризм – в ефірі 24 каналу розповів голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Про реформу децентралізації

– Цей законопроєкт фактично на 90% повторює той, який вносив Петро Порошенко. На відміну від того проєкту, тут немає ніякого посилання на Мінський процес, на особливий статус Донбасу: ні в перехідних положеннях, ні в тілі Конституції – ніде.

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– Критика іде щодо префектів, але ж вони пропонувалися також і у 2015 році. Тоді вони мали на один пункт повноважень більше. Президент Порошенко придумав їх, щоб вони забезпечували виконання державних програм. Це те, що з'явилося вже в останній момент.

Що таке префекти?На рівні округів і на рівні регіонів будуть префекти. Вони очолюватимуть невелику префектуру. Префект буде представником виконавчої влади на території і матиме статус держслужбовця. Призначається та звільняється префект на 3 роки президентом за подання уряду. Також між ними буде постійна ротація, а один префект не може двічі поспіль бути на цій посаді на одній і тій самій територій. Однак, він може бути префектом іншої території.



Префект зможе призупиняти акти місцевих органів влади з одночасним зверненням до суду. До рішення суду акт не буде діяти. Якщо акт стосуватиметься територіальної цілісності або нацбезпеки, префект скасовуватиме його напряму.

– Мені так само не дуже подобається повноваження президента достроково розпускати органи місцевого самоврядування. Мені не подобається багато формулювань, які з’явилися новими в цьому законопроєкті. Мені не подобається термін "округ" замість "повід".

Про зміну адміністративно-територіального устрою громад

– Ми зараз обговорюємо зміни в Конституцію. Сам по собі цей законопроєкт не регулює строків: швидко, повільно чи турборежим. Нічого цього там немає.

Чому потрібно зараз внести зміни в Конституцію? Відповідно до концепції реформ місцевого самоврядування, яку ми реалізуємо з метою децентралізації. Нам потрібно завершити адміністративно-територіальну реформу. Нам потрібно визначити по новому систему адміністративно-територіальних одиниць, а саме громади.

– Ми хотіли завжди, щоб був "повід", "регіон", але тепер в цьому законопроєкті записаний "округ". Й саме слово "регіони" не вживається, але зрозуміло, що це області та Автономна Республіка Крим. Тобто трирівневий адміністративно-територіальний устрій.



Ігор Коліушко

– Треба ліквідувати районні державні адміністрації з тими повноваженнями, які вони мають сьогодні. Передбачити виконкоми обласних рад. Ще є дискусійне питання: зберігати окружні ради чи не зберігати. Сам законопроєкт їх зберігає, хоча на презентації представники Президента України Зеленського говорили, що окружних рад не буде. Тепер в законопроєкті бачимо, що вони з'явилися.

Про створення республік на території України

– Наприклад, ми ввели військово-цивільні адміністрації в Донецькій та Луганській областях. В інших областях їх немає. Проте ми зробили це, коли була потреба.

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– Очевидно так само, коли виникає якась потреба, Конституція в чинній редакції дає можливість визначати особливий статус. Для Чорнобильської території у нас визначений особливий статус. Впринципі може бути і для "Бурштинової республіки", але для цього повинні бути якісь підстави й відповідне рішення.



Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 канал

Що про закон говорили у команді Зеленського

Відзначимо, що раніше помічник президента Андрій Єрмак заявляв , що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

Сам Зеленський пояснив, що записані в мінських угодах зміни до Конституції України мають на увазі ту децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує на всій своїй території.

Про авторитаризм у державі

– Чому ця ситуація (підозра у справі щодо вбивства Шеремета – 24 канал) є тривожна? Я, звичайно, не бачив матеріалів справи. Я взагалі не є спеціалістом в кримінальному праві. Але є багато фактів в діях президента Зеленського за цей період, які наштовхують на думку, що чи він, чи його оточення не проти би подумати, як більше сконцентрувати влади у своїх руках.

– Не знаю, чи бачать вони межу, чи ні. Ті законопроєкти, які вони вносять, ті висловлювання про парламент... Наприклад, він (Зеленський – 24 канал) ще, починаючи з виборчої кампанії, сіє зерна тривоги. Що насправді ці люди думають чи принаймні обговорюють ситуацію з якимось авторитаризмом в нашій країні.

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– І от, якщо з цієї точки зору подивитися на все це, то вимальовується такий дуже тривожний сигнал. Бо за будь-якого авторитаризму треба на когось опиратися і когось при цьому нейтралізувати, усувати. І от, якщо не буде показно переконливих доказів вини цих людей, я думаю, що буде дуже важко спростовувати ці підозри