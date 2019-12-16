Каким территориям могут предоставлять особый статус: что известно о децентрализации

О реформе децентрализации, изменении административно-территориального устройства общин, создании республик на территории Украины и авторитаризме – в эфире 24 канала рассказал глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

О реформе децентрализации

– Этот законопроект фактически на 90% повторяет тот, который внес Петр Порошенко. В отличие от того проекта, здесь нет никакой ссылки на Минский процесс, на особый статус Донбасса: ни в переходных положениях, ни в теле Конституции – нигде.

Интересно! Дело убийства Павла Шеремета: Гнап предположил, что доказательств может быть недостаточно

– Критика идет в отношении префектов, но они предлагались также и в 2015 году. Тогда они имели на один пункт больше полномочий. Президент Порошенко придумал их, чтобы они обеспечивали выполнение государственных программ. Это то, что появилось уже в последний момент.

Что такое префекты?На уровне округов и на уровне регионов будут префекты. Они будут возглавлять небольшую префектуру. Префект будет представителем исполнительной власти на территории и иметь статус госслужащего. Назначается и увольняется префект на 3 года президентом по представлению правительства. Также между ними будет постоянная ротация, а один префект не может дважды подряд быть на этой должности на одной и той же территорий. Однако, он может быть префектом другой территории.



Префект сможет приостанавливать акты местных органов власти с одновременным обращением в суд. До решения суда акт не будет действовать. Если акт будет касаться территориальной целостности или нацбезопасности, префект будет отменять его направление.

– Мне так же не очень нравятся полномочия президента досрочно распускать органы местного самоуправления. Мне не нравится много формулировок, которые появились новыми в этом законопроекте. Мне не нравится термин "округ" вместо "повид".

Об изменении административно-территориального устройства общин

– Мы сейчас обсуждаем изменения в Конституцию. Сам по себе этот законопроект не регулирует сроков: быстро, медленно или турборежим. Ничего этого там нет.

Почему нужно сейчас внести изменения в Конституцию? Согласно концепции реформ местного самоуправления, которую мы реализуем с целью децентрализации. Нам нужно завершить административно-территориальную реформу. Нам нужно определить по новому систему административно-территориальных единиц, а именно общины.

– Мы хотели всегда, чтобы был "повид", "регион", но теперь в этом законопроекте записан "округ". И само слово "регионы" не употребляется, но понятно, что это области и Автономная Республика Крым. То есть трехуровневое административно-территориальное устройство.



Игорь Колиушко

– Надо ликвидировать районные государственные администрации с теми полномочиями, которые они имеют сегодня. Предусмотреть исполкомы областных советов. Еще есть дискуссионный вопрос: хранить окружные советы или не хранить. Сам законопроект их сохраняет, хотя на презентации представители Президента Украины Зеленского говорили, что окружных советов не будет. Теперь в законопроекте видим, что они появились.

О создании республик на территории Украины

– Например, мы ввели военно-гражданские администрации в Донецкой и Луганской областях. В других областях их нет. Однако мы сделали это, когда была потребность.

Читайте также: Политолог очертил три версии, кому может быть выгодно снятие неприкосновенности с Порошенко

– Очевидно так же, когда возникает какая-то потребность, Конституция в действующей редакции дает возможность определять особый статус. Для Чернобыльской территории у нас определен особый статус. Впринципе может быть и для "Янтарной республики", но для этого должны быть какие-то основания и соответствующее решение.



Что изменится в Конституции по децентрализации / инфографика 24 канал

Что о законе говорили в команде Зеленского

Отметим, что ранее помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.

Сам Зеленский пояснил, что записанные в минских соглашениях изменения Конституции Украины имеют в виду ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

Об авторитаризме в государстве

– Почему эта ситуация (подозрение по делу об убийстве Шеремета – 24 канал) тревожная? Я, конечно, не видел материалов дела. Я вообще не являюсь специалистом в уголовном праве. Но есть много фактов в действиях президента Зеленского за этот период, которые наталкивают на мысль, что или он, или его окружение не против бы подумать, как больше власти сконцентрировать в своих руках.

– Не знаю, видят ли они грань или нет. Те законопроекты, которые они вносят, те высказывания о парламенте... Например, он (Зеленский – 24 канал) еще, начиная с избирательной кампании, сеет зерна тревоги. Что на самом деле эти люди думают или по крайней мере обсуждают ситуацию с неким авторитаризмом в нашей стране.

Важно! Как уменьшить потери на дорогах: мнение эксперта

– И вот, если с этой точки зрения посмотреть на все это, то вырисовывается такой очень тревожный сигнал. Потому что при любом авторитаризме надо на кого-то опираться и кого-то при этом нейтрализовать, устранять. И вот, если не будут показаны убедительные доказательства вины этих людей, я думаю, что будет очень трудно опровергать эти подозрения.