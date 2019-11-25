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      Как уменьшить потери на дорогах: мнение эксперта

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      О том, почему в Украине сложилась такая опасная ситуация на дорогах и как научить украинцев культуре поведения за рулем в эфире 24 каналу рассказал автор инициативы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

      О культуре на дороге

      – Люди, которые нарушают правила, они не хотят признать самое главное. Они не хотят сказать сами себе: "Я хочу начать с себя". Вот я лично взял и сказал себе, что не хочу парковаться на местах для инвалидов. Даже если за это на тот момент не было штрафа. Люди не хотят этого понять.

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      – Люди видят, что полиции не хватает, она физически не успевает. Люди видят, какие мизерные у нас штрафы. Штраф за езду по встречной полосе – 425 гривен. Это смешно. Штраф за езду по тротуару – это вообще дно, это 255 гривен. Человек едет по тротуару, объезжая пробку, он может травмировать людей на тротуаре – 255 гривен. В Польше это приравнивается к уголовному преступлению, за это могут посадить. У нас это все от того, что годами на это не обращали никакого внимания.

      О смертности на дорогах

      – Статистика по ДТП в Украине одна из самых высоких в Европе. МВД ежегодно публикует подробную статистику: кто, пешеходы и так далее... и по трассам. И вот у нас лучшая трасса считается Киев-Чоп (М-06). Больше всего ДТП и погибших на трассе Киев-Чоп, которая считается лучшей. Почему? Потому что она не является безопасной. Что нет безопасных развязок, там развороты опасны. И когда водитель видит красивую, замечательную трассу, ему, конечно, хочется притопить, прижать и превышать скоростной лимит. Ну, а ДТП на большой скорости – это страшное ДТП.

      Статистика ДТП
      Статистика ДТП за октябрь / 24 канал

      Категории нарушителей

      – Самое интересное, что нарушают на различных автомобилях, и на дорогих так же. Мы поймали экс-высокопоставленного представителя СБУ на дорогом автомобиле за 100 тысяч долларов, который припарковался на полосе транспорта. Рядом паркинг – 3 часа и 20 гривен. У человека на автомобиле за 100 тысяч долларов нет 20 гривен в паркинг. Это просто смешно.

      Смотрите ютуб-выпуск о скандале с парковкой:

      – Что интересно, очень часто люди на более-менее приличных автомобилях меньше лезут в конфликты. А вот те люди, кто на дешевых, на бюджетней автомобилях, очень часто от них слышим: "А чего вы не лезете к дорогим автомобилям? Вы их боитесь. А идите под Верховную Раду, идите наведите порядок".

      – Первая главная отмазка такая – у нас плохие дороги, поэтому я нарушаю. Начинают делать дороги, неудобства, люди прут по тротуарам, по встречке, по трамвайным путям. Дороги плохие – плохо, дороги ремонтируют – плохо. Расчистите все, оставьте только мой автомобиль, чтобы я мог спокойно передвигаться.

      О ДТП с Кулебой

      – Есть большое подозрение, я сейчас не оправдываю Кулебу, с другой стороны ехал микроавтобус. В нем где-то под три тонны веса. И у меня есть очень большое подозрение, он не ехал 50 километров в час, а там знак 50 километров в час. А была бы там камера фотофиксации, поверьте мне, этот человек ехал бы все, и не превышал. И тогда бы, почти уверен, он бы тогда успевал тормозить, он бы тогда успевал увидеть автомобиль Кулебы. И даже если бы он в него въехал, тогда бы вмятина и повреждения были бы не такие существенные.

      Важно: Николай Кулеба попал в ДТП: появилось видео момента столкновения

      Что известно об инициативе "ЗупиниЛося"Это проект журналистов Константина Андриюка и Сергея Болотникова. Они проверяют дороги Украины, ищут нарушителей правил дорожного движения, объясняют им, почему так делать не стоит, клеят наклейки на их авто и фиксируют это на камеру.

      Конфискация незаконного имущества чиновников: Зеленский подписал закон
      25 ноября
      1233
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Николай Кулеба Штрафы Министерство внутренних дел Постраждалі Аварии и ДТП
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