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      Николай Кулеба попал в ДТП: появилось видео момента столкновения

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      Автомобиль Николая Кулебы после ДТП / фото: Антон Геращенко

      Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя своими сыновьями попали в ДТП на Киевщине. В результате аварии сам Николай Кулеба и его старший сын Тимофей в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

      Авария случилась в поселке Чабаны Киевской области в воскресенье, 24 ноября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

      Важно! Детский омбудсмен Кулеба попал в реанимацию после ДТП

      Во время пересечения перекрестка в автомобиль уполномоченного по правам ребенка с правой стороны влетел микроавтобус. В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое пассажиров легковушки – сыновья Кулебы.

      В сеть уже попало видео с места аварии. На опубликованных кадрах заметно, что авто Николая Кулебы начало движение на красный свет светофора.

      Желаю скорейшего выздоровления всем участникам ДТП. Нужно помнить, что управление авто – это ответственный процесс, и любые нарушения правил дорожного движения могут закончиться плохо для всех участников аварии,
      – подчеркнул Геращенко.

      Авария с участием Николая Кулебы: смотрите видео (Внимание! Некоторые кадры могут шокировать)

      Первые минуты после аварии: смотрите видео

      ДТП с участием Николая Кулебы: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Постраждалі Дети и несовершеннолетние Президент Украины
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