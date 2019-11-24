Николай Кулеба попал в ДТП: появилось видео момента столкновения

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя своими сыновьями попали в ДТП на Киевщине. В результате аварии сам Николай Кулеба и его старший сын Тимофей в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

Авария случилась в поселке Чабаны Киевской области в воскресенье, 24 ноября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Во время пересечения перекрестка в автомобиль уполномоченного по правам ребенка с правой стороны влетел микроавтобус. В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое пассажиров легковушки – сыновья Кулебы.

В сеть уже попало видео с места аварии. На опубликованных кадрах заметно, что авто Николая Кулебы начало движение на красный свет светофора.

Желаю скорейшего выздоровления всем участникам ДТП. Нужно помнить, что управление авто – это ответственный процесс, и любые нарушения правил дорожного движения могут закончиться плохо для всех участников аварии,

– подчеркнул Геращенко.

Авария с участием Николая Кулебы: смотрите видео (Внимание! Некоторые кадры могут шокировать)

Первые минуты после аварии: смотрите видео

ДТП с участием Николая Кулебы: смотрите фото