Детский омбудсмен Кулеба попал в реанимацию после ДТП

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию. Детский омбудсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О ДТП с участием Николая Кулебы сообщила активистка Оксана Новачук.

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Вместе с детским уполномоченным были его сыновья Тимофей и Елисей. Старший сын Тимофей находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из четырех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними,

– написала активистка.

Что известно о Николае Кулебе?

Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 года новоизбранный Президент Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.

В 2001 году основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце". Организация занималась реабилитацией детей улицы и создавала специальные центры помощи им.

В 2006 году Николай Кулеба возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей"

Украинский омбудсмен по правам ребенка женат и воспитывает с женой четверых детей.