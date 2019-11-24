Детский омбудсмен Кулеба попал в реанимацию после ДТП
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию. Детский омбудсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии.
О ДТП с участием Николая Кулебы сообщила активистка Оксана Новачук.
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Вместе с детским уполномоченным были его сыновья Тимофей и Елисей. Старший сын Тимофей находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из четырех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними,
– написала активистка.
Что известно о Николае Кулебе?
Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка с 2014 года. В июне 2019 года новоизбранный Президент Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.
В 2001 году основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце". Организация занималась реабилитацией детей улицы и создавала специальные центры помощи им.
В 2006 году Николай Кулеба возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей"
Украинский омбудсмен по правам ребенка женат и воспитывает с женой четверых детей.