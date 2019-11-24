Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у реанімацію після ДТП

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапили в аварію. Дитячий омбудсмен перебуває в реанімації у важкому стані.

Про ДТП за участю Миколи Кулеби повідомила активістка Оксана Новачук.

До слова: Загинув ексміністр аграрної політики Кутовий: його вертоліт впав на Полтавщині – фото

Разом з дитячим уповноваженим були його сини Тимофій та Єлисей. Старший син Тимофій перебуває в реанімації у дуже важкому стані.

Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і один з чотирьох його дітей, перебувають у важкому стані. Молимось про Боже втручанння і захист над ними,

– написала активістка.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що аварія трапилася у селі Чабани Київської області. Під час перетину перехрестя в авто Миколи Кулеби влетів мікроавтобус. Виглядає на те, що дитячий омбудсмен перетинав перехрестя на червоне світло.

"Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП. Потрібно пам'ятати, що керування авто – це відповідальний процесс, і будь-які порушення правил дорожнього руху можуть закінчитись погано для всіх участників аварії", – підкреслив Геращенко.

ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото

Що відомо про Миколу Кулебу?

Микола Кулеба – уповановажений президента з прав дитини з 2014 року. У червні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський перепризначив його на цю посаду.

У 2001 році заснував, а у 2002-му очолив благодійну організацію "Відкрите серце". Організація займалася реабілітацією дітей вулиці та створювала спеціальні центри допомоги їм.

У 2006 році Микола Кулеба очолив міжнароду благодійну організацію "Служба порятунку дітей.

Український омбудсмен з прав дитини одружений та виховує з дружиною чотирьох дітей.