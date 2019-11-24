18:39
24 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у реанімацію після ДТП

      5266 Читать новость на русском
      Микола Кулеба потрапив у ДТП / ukrinform.ua

      Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапили в аварію. Дитячий омбудсмен перебуває в реанімації у важкому стані.

      Про ДТП за участю Миколи Кулеби повідомила активістка Оксана Новачук.

      До слова: Загинув ексміністр аграрної політики Кутовий: його вертоліт впав на Полтавщині – фото

      Разом з дитячим уповноваженим були його сини Тимофій та Єлисей. Старший син Тимофій перебуває в реанімації у дуже важкому стані.

      Друзі, наш брат Микола Кулеба, уповноважений президента у справах дітей, потрапив в аварію. Він і один з чотирьох його дітей, перебувають у важкому стані. Молимось про Боже втручанння і захист над ними,
      – написала активістка.

      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що аварія трапилася у селі Чабани Київської області. Під час перетину перехрестя в авто Миколи Кулеби влетів мікроавтобус. Виглядає на те, що дитячий омбудсмен перетинав перехрестя на червоне світло.

      "Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП. Потрібно пам'ятати, що керування авто – це відповідальний процесс, і будь-які порушення правил дорожнього руху можуть закінчитись погано для всіх участників аварії", – підкреслив Геращенко.

      ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото

      Що відомо про Миколу Кулебу?

      Микола Кулеба – уповановажений президента з прав дитини з 2014 року. У червні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський перепризначив його на цю посаду.

      У 2001 році заснував, а у 2002-му очолив благодійну організацію "Відкрите серце". Організація займалася реабілітацією дітей вулиці та створювала спеціальні центри допомоги їм.

      У 2006 році Микола Кулеба очолив міжнароду благодійну організацію "Служба порятунку дітей.

      Український омбудсмен з прав дитини одружений та виховує з дружиною чотирьох дітей.

       

      У Росії вручили премію "Золотий грамофон": хто з українців отримав відзнаку
      сьогодні
      4674
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Постраждалі Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 18:01 Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      3 10052
      Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      сьогодні , 16:00 Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      Сергій Климовський 784
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сьогодні , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 1814
      Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      сьогодні , 09:04 Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      Емал Набі 1630
      История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      сьогодні , 09:00 История повторяется: как Россия шантажирует Украину через "Северный поток-2"
      Злой Одессит 1780
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук