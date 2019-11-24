Микола Кулеба потрапив у ДТП: з'явилося відео моменту зіткнення

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом з двома своїми синами потрапили у ДТП на Київщині. Внаслідок аварії сам Микола Кулеба та його старший син Тимофій у важкому стані потрапили до реанімації.

Аварія трапилася селищі Чабани Київської області у неділю, 24 листопада, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Під час перетину перехрестя в автомобіль уповноваженого з прав дитини з правого боку влетів мікроавтобус. Внаслідок ДТП госпіталізовано обох водіїв та двох пасажирів легковика – синів Кулеби.

У мережі вже потрапило відео з місця аварії. На опублікованих кадрах помітно, що авто Миколи Кулеби розпочало рух на червоне світло світлофора.

Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП. Потрібно пам'ятати, що керування авто – це відповідальний процесс, і будь-які порушення правил дорожнього руху можуть закінчитись погано для всіх участників аварії,

– підкреслив Геращенко.

Аварія за участю Миколи Кулеби: дивіться відео (Увага! Деякі кадри можуть шокувати)

ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото