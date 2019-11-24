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      Микола Кулеба потрапив у ДТП: з'явилося відео моменту зіткнення

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      Автомобіль Миколи Кулеби після ДТП / фото: Антон Геращенко

      Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом з двома своїми синами потрапили у ДТП на Київщині. Внаслідок аварії сам Микола Кулеба та його старший син Тимофій у важкому стані потрапили до реанімації.

      Аварія трапилася селищі Чабани Київської області у неділю, 24 листопада, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

      Важливо! Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у реанімацію після ДТП

      Під час перетину перехрестя в автомобіль уповноваженого з прав дитини з правого боку влетів мікроавтобус. Внаслідок ДТП госпіталізовано обох водіїв та двох пасажирів легковика – синів Кулеби.

      У мережі вже потрапило відео з місця аварії. На опублікованих кадрах помітно, що авто Миколи Кулеби розпочало рух на червоне світло світлофора.

      Бажаю якнайшвидшого одужання всім учасникам ДТП. Потрібно пам'ятати, що керування авто – це відповідальний процесс, і будь-які порушення правил дорожнього руху можуть закінчитись погано для всіх участників аварії,
      – підкреслив Геращенко.

      Аварія за участю Миколи Кулеби: дивіться відео (Увага! Деякі кадри можуть шокувати)

      ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Президент України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Постраждалі
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