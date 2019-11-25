Як зменшити втрати на дорогах: думка експерта

Про те, чому в Україні склалася така небезпечна ситуація на дорогах та як навчити українців культури поведінки за кермом в ефірі 24 каналу розповів автор ініціативи "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

Про культуру на дорозі

– Люди, які порушують правила, вони не хочуть визнати найголовніше. Вони не хочуть сказати самі собі: "Я хочу почати з себе". От я особисто взяв і сказав собі, що не хочу паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Навіть якщо за це на той момент не було штрафу. Люди не хочуть цього усвідомити.

Читайте також: Дівчина на Porsche влаштувала гучну ДТП у Києві: мажорка – донька скандального "регіонала"

– Люди бачать, що поліції не вистачає, вона фізично не встигає. Люди бачать, які мізерні у нас штрафи. Штраф за їзду зустрічною смугою – 425 гривень. Це смішно. Штраф за їзду тротуаром – це взагалі дно, це 255 гривень. Людина їде тротуаром, об'їжджаючи затор, вона може травмувати людей на тротуарі – 255 гривень. В Польщі це прирівнюється до кримінального злочину, за це можуть посадити. В нас це все від того, що роками на це не зверталося ніякої уваги.

Про смертність на дорогах

– Статистика по ДТП в Україні одна із найвищих у Європі. МВС щороку публікує детальну статистику: хто, пішоходи і так далі...і по трасах. І от у нас найкраща траса вважається Київ-Чоп (М-06). Найбільше ДТП і загиблих на трасі Київ-Чоп, яка вважається найкращою. Чому? Тому що вона не є безпечною. Там не є безпечні розв'язки, там розвороти небезпечні. І коли водій бачить гарну, чудову трасу, йому, звичайно, хочеться притопити, притулити і перевищувати швидкісний ліміт. Ну а ДТП на великій швидкості – це страшна ДТП.



Статистика ДТП за жовтень / 24 канал

Категорії порушників

– Найцікавіше, що порушують на різноманітних автомобілях, і на дорогих так само. Ми впіймали ексвисокопоставленого представника СБУ на дорогому автомобілі за 100 тисяч доларів, який запаркувався на смузі транспорту. Поруч паркінг – три години і 20 гривень. В людини на автівці за 100 тисяч баксів немає 20 гривень на паркінг. Це просто смішно.

Дивіться ютуб-випуск про скандал із парковкою:

– Що цікаво, дуже часто люди на більш-менш пристойних автомобілях якменше лізуть у конфлікти. А от ті люди, хто на дешевших, на бюджетніших автомобілях, дуже часто від них чуємо: "А чого ви не лізете до дорогих автівок? Ви їх боїтеся. А йдіть під Верховну Раду, йдіть наведіть порядок".

– Перша головна відмазка така – в нас погані дороги, тому я порушую. Починають робити дороги, незручності, люди пруть тротуарами, по зустрічці, по трамвайних коліях. Дороги погані – погано, дороги ремонтують – погано. Розчистіть все, от залиште тільки мій автомобіль, щоб я міг спокійно пересуватися.

Про ДТП із Кулебою

– Є велика підозра, я зараз не виправдовую Кулебу, з іншого боку їхав мікроавтобус. В ньому десь під три тонни ваги. І в мене є дуже велика підозра, він не їхав 50 кілометрів на годину, а там знак 50 кілометрів на годину. А була би там камера фотофіксації, повірте мені, цей чоловік їхав би як всі, і не перевищував. І тоді би, майже ніж впевнений, він би тоді встигав гальмувати, він би тоді встигав побачити автомобіль Кулеби. І навіть якби він в нього в'їхав, тоді б вм'ятина і пошкодження були б не такі суттєві.

Важливо: Микола Кулеба потрапив у ДТП: з'явилося відео моменту зіткнення

Що відомо про ініціативу "ЗупиниЛося"Це проєкт журналістів Костянтина Андріюка та Сергія Болотнікова. Вони інспектують дороги України, шукають порушників правил дорожнього руху, пояснюють їм, чому так робити не варто, клеять наліпки на їхні авто та фіксують це на камеру.