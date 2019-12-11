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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Политолог очертил три версии, кому может быть выгодно снятие неприкосновенности с Порошенко

      Актуальное интервью 162 Читати новину українською

      О драке нардепов в Верховной Раде и то. кому может быть выгодно снятие неприкосновенности с пятого Президента Украины Петра Порошенко – в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

      О драке в Верховной Раде

      После заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики между нардепами вспыхнула драка. Подрались «слуга народа» Андрей Богданец и экс-депутаты ВО "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

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      В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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      – Как бы это не звучало, но драка – это тоже элемент коммуникации в политике. И наша страна в этом не исключение. Есть и другие, где через кулаки происходит отстаивание интересов. Очевидно, что это не красит парламент и депутатов как носителей интересов украинцев, которые их избрали. Это позорит всю ситуацию.

      – Это значит, что ситуация внутри обостряется, особенно по вопросам рынка земли. Я думаю, это не первая история, когда такими методами решают доности свою позицию. Здесь есть и хайп, и, возможно, то, что власть где-то недостаточно коммуницировала или же проигнорировала определенные позиции.

      О возможном снятии с Порошенко депутатской неприкосновенности

      С пятого президента Украины уже завтра, 12 декабря, могут снять депутатскую неприкосновенность. Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах. Во всех делах он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Политик несколько раз игнорировал вызовы в ГБР. Порошенко уже допросили по таким делам:

      • захват Россией украинских моряков в 2018 году;
      • подписание и имплементация минских соглашений;
      • судебная реформа;
      • национализация "Приватбанка".


      Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала

      – Мне очевидно, что политический подтекст в этом есть. Потому нелогично снимать неприкосновенность с Порошенко за две недели до того, как ее снимут со всех депутатов. Это либо выгодно самому Порошенко, чтобы можно было громко говорить о политических преследованиях, или это в какой-то мере задача "Слуги народа", чтобы показать избирателям, что они придерживаются предвыборных обещаний. Не исключаю и субъективных моментов отдельных членов команды, которые сводят счета с Порошенко.

      Больше – смотрите в видео.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости политики Новости Украины Приватбанк Снятие неприкосновенности Петр Порошенко Криминал ВО "Свобода" Слуга народа
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