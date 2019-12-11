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      На сайте Госреестра избирателей появилась карта с российским Крымом: объяснение чиновника

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      Все чаще территориальную принадлежность оккупированного полуострова начали путать. И происходит это не только далеко за рубежом, но и у нас в стране. Почти 6 лет Украина борется за возвращение Крыма, тогда как официальный сайт Госреестра избирателей на карте указывает полуостров территорией России.

      Как сказал руководитель службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах в прямом эфире 24 канала, карту с российским Крымом уже убрали с сайта.

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      Он пояснил, что Госреестр избирателей на своем сайте предоставляет избирателям информацию об участках и избирательных округах. Для этого они используют слой карт, которыми обладают некоммерческие мировые компании, в том числе проект OpenStreetMap. По его словам, этот проект разработан волонтерами. Стельмах добавил, что сайт Госреестра избирателей использует карты OpenStreetMap, которые в свою очередь изобразили полуостров российской территорией.

      Мы перестали использовать карты OpenStreetMap. Теперь мы пользуемся картами от Google. На самом деле мы могли вообще не заметить эту ошибку. Но это ничего не значит. Мы все равно знаем, что Крым – это Украина,
      – отметил Александр Стельмах.

      Смотрите видео: На сайте Госреестра избирателей появилась карта с российским Крымом

      Кто еще изображал Крым российским

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Скандал
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