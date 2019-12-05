Венгерский телеканал назвал Крым российским: видео

Речь идет о телеканале под названием М1. Там показали сюжет из аннексированного Крыма, который подписали как российскую территорию. Интересно, что этот венгерский канал транслируют на украинском Закарпатье.

Сюжет транслировали 29 ноября. О грубой ошибке венгерского М1 пишут "Крым.Реалии".

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На ролике, в котором говорилось о полуострове, показаны сотни медуз, которых выбросило на азовское побережье Крыма. В описании к видео говорится:

Полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября.

Сюжет венгерского телеканала, где Крым назвали российским: видео

Что известно о венгерском телеканале М1?

Он работает с 1957 года. В 2015-м был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

Реакции украинской стороны на инцидент пока нет.

Крым все чаще изображают российским:

Последний громкий скандал произошел с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории РФ начал показывать Крым как российскую территорию. В Apple впоследствии объяснили: изменения в свое приложение "Погода" внесли только для российских пользователей из-за нового закона. Компания также пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки "спорных территорий" после скандала.

Кроме того, в конце ноября российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.

В беду попало и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.

К слову, между Украиной и Венгрией в последнее время хранятся довольно напряженные отношения. Так, венгерский посол Ийдярто недавно оскандалился громким заявлением о том, что в Украине " слишком много украинского языка". Также в российской Госдуме заявили, что от Венгрии им поступило предложение – вместе защищать права нацменьшинств в Украине.