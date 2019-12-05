14:30
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Венгерский телеканал назвал Крым российским: видео

      38 Читати новину українською
      Венгерский телеканал назвал Крым российским / Иллюстративное фото

      Речь идет о телеканале под названием М1. Там показали сюжет из аннексированного Крыма, который подписали как российскую территорию. Интересно, что этот венгерский канал транслируют на украинском Закарпатье.

      Сюжет транслировали 29 ноября. О грубой ошибке венгерского М1 пишут "Крым.Реалии".

      Смотрите также: Венгрия угрожает Украине и в дальнейшем блокировать ее вступление в НАТО

      На ролике, в котором говорилось о полуострове, показаны сотни медуз, которых выбросило на азовское побережье Крыма. В описании к видео говорится:

      Полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября.

      Сюжет венгерского телеканала, где Крым назвали российским: видео

      Что известно о венгерском телеканале М1?
      Он работает с 1957 года. В 2015-м был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

      Реакции украинской стороны на инцидент пока нет.

      Крым все чаще изображают российским:

      К слову, между Украиной и Венгрией в последнее время хранятся довольно напряженные отношения. Так, венгерский посол Ийдярто недавно оскандалился громким заявлением о том, что в Украине " слишком много украинского языка". Также в российской Госдуме заявили, что от Венгрии им поступило предложение – вместе защищать права нацменьшинств в Украине.

      Пожар в колледже в Одессе: Зеленский прокомментировал трагедию
      сегодня
      1921
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Венгрия Аннексия Крыма Новости Крыма Скандал Медиа СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 159
      сегодня , 10:30 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 311
      сегодня , 10:19 Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных
      Євгенія Мазур 199
      сегодня , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 311
      сегодня , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью
      Альона Чернецька 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук