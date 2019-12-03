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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Венгерский посол Ийдярто заявил, что ему "много украинского языка": как отреагировали в Украине

      16 Читати новину українською
      Иштван Ийдярто / Прямой

      Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в одном из интервью выразил неоднозначную позицию относительно украинского языка. Он заявил, что его в Украине много, а венгерскому нацменьшинству трудно его учить. Он также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина – НАТО. На такие возмутительные слова дипломата уже отреагировали в украинском МИД.

      Там отмечают: Ийдярто уже получил ноту протеста. Об этом говорится на фейсбук-странице главного украинского дипведомства.

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      Из-за скандального интервью Ийдярто пригласили в МИД, где ему отметили неприемлемость жалоб по автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО.

      В ходе беседы было дополнительно отмечено, что украинский закон "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией,
      – говорится в заметке.

      Что известно о венгерско-украинские конфликты?
      Венгерские власти уже неоднократно выступали с провокационными заявлениями относительно украинской речи. Чаще всего – из-за нового образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).

      Впрочем провокации не ограничивались одними только заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье вспыхнул скандал из-за тайной выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык Учеба НАТО Венгрия
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