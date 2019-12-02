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      В Венгрии заявили, что в Украине "много" украинского языка

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      Ийдярто пожаловался на то, что в украинских школах "много" украинского / glavcom.ua

      Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что в Украине должно быть "не так много" украинского языка в школах. Мол, венграм трудно его учить, потому что есть "путаница с русским".

      Поэтому дети в украинских школах должны учиться на родном языке, заявил Ийдярто в интервью "Главкому".

      К слову: Венгрия не стремится к автономии Закарпатья, – посол

      Главным аргументом Украины является то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не разговаривают на украинском языке. Но это вопрос подхода, вопрос возможностей – сколько часов в неделю изучают тот или иной язык,
      – убежден посол.

      Он сравнил украинский и венгерский подход к обучению в школе. В частности, отметил, что когда в Украине убеждены, что с 5 по 11 классы дети должны учиться на украинском, в Венгрии уверены, что обучение должно преподаваться на родном языке.

      "Если бы украинский язык преподавался лишь 5 раз в неделю, то, думаю, это позволило бы изучить его не хуже, чем тем способом, который предлагает украинская сторона", – резюмировал Иштван Ийдярто.

      Что известно о венгерско-украинских языковых конфликтах?
      Венгерские власти уже неоднократно выступали с провокационными заявлениями относительно украинского языка. Чаще всего – из-за новыго образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).

      Впрочем провокации не ограничивались одними лишь заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье разгорелся скандал из-за тайной выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Образование Образование в Украине Учеба Украинский язык Венгрия
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