В Венгрии заявили, что в Украине "много" украинского языка

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что в Украине должно быть "не так много" украинского языка в школах. Мол, венграм трудно его учить, потому что есть "путаница с русским".

Поэтому дети в украинских школах должны учиться на родном языке, заявил Ийдярто в интервью "Главкому".

К слову: Венгрия не стремится к автономии Закарпатья, – посол

Главным аргументом Украины является то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не разговаривают на украинском языке. Но это вопрос подхода, вопрос возможностей – сколько часов в неделю изучают тот или иной язык,

– убежден посол.

Он сравнил украинский и венгерский подход к обучению в школе. В частности, отметил, что когда в Украине убеждены, что с 5 по 11 классы дети должны учиться на украинском, в Венгрии уверены, что обучение должно преподаваться на родном языке.

"Если бы украинский язык преподавался лишь 5 раз в неделю, то, думаю, это позволило бы изучить его не хуже, чем тем способом, который предлагает украинская сторона", – резюмировал Иштван Ийдярто.

Что известно о венгерско-украинских языковых конфликтах?

Венгерские власти уже неоднократно выступали с провокационными заявлениями относительно украинского языка. Чаще всего – из-за новыго образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).



Впрочем провокации не ограничивались одними лишь заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье разгорелся скандал из-за тайной выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.