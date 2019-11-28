Венгрия не хочет автономии Закарпатья, – посол

Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что оснований для сепаратизма венгров Закарпатья нет. Кроме того, Будапешт не поощряет автономию области.

Хотя Закарпатье всегда было интересной территорией, там никогда не было конфликтов между украинцами и другими нациями, заявил Ийдярто в интервью Главкому.

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Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, а венгров – 150 000. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские,

– прокомментировал посол.

При этом он отметил, что соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства – это европейские практики, учитывающие национальный фактор людей, проживающих в том или ином регионе.

В Европарламенте одобрили кандидатуру венгерского комиссара, который отвечает за вопросы политики соседства и расширения. Среди прочего он будет поддерживать проведение в Украине реформ.

Что известно об обострении украинского-венгерских отношений