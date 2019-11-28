Венгрия не хочет автономии Закарпатья, – посол
Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что оснований для сепаратизма венгров Закарпатья нет. Кроме того, Будапешт не поощряет автономию области.
Хотя Закарпатье всегда было интересной территорией, там никогда не было конфликтов между украинцами и другими нациями, заявил Ийдярто в интервью Главкому.
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Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, а венгров – 150 000. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские,
– прокомментировал посол.
При этом он отметил, что соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства – это европейские практики, учитывающие национальный фактор людей, проживающих в том или ином регионе.
В Европарламенте одобрили кандидатуру венгерского комиссара, который отвечает за вопросы политики соседства и расширения. Среди прочего он будет поддерживать проведение в Украине реформ.
Что известно об обострении украинского-венгерских отношений
- Венгрия начала обвинять Украину в ущемлении после принятия в 2017 году нового закона об образовании. В нем обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка. Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства в Закарпатье. Поэтому страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всевозможные попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
- Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. А это противоречит законам Украины.
- Очередное обострение возникло накануне визита в октябре руководства НАТО в Украину. Там североатлантический совет должен был выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее запретить. Венгры требовали, чтобы к декларации включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокировки декларации, отметив, что предложения таки были учтены.
- Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения Евросоюзом санкций против России.