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      В Европарламенте одобрили кандидатуру венгерского еврокомиссара, который будет отвечать за Украи

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      Оливер Вергели – новый еврокомиссар от Венгрии / politico.eu

      Новым еврокомиссаром от Венгрии, который будет отвечать за вопросы политики соседства и расширения, станет Оливер Вергели. Две крупнейшие политические группы в Европарламенте сообщили, что поддерживают его кандидатуру.

      Вергели получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как заверил, что не зависит от премьерминистра Виктора Орбана. Об этом он сообщил в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов, пишет politico.

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      Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже утвердила его кандидатуру и поручила, среди прочего, поддерживать украинские реформы.

      Каковы обязанности еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения?
      Осуществляет надзор за процессом присоединения будущих новых государств-членов и контролирует отношения со странами, которые граничат с ЕС.

      Ранее Вергели пообещал в случае утверждения его как еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения поддерживать Украину и защищать ее от российской агрессии. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

      Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их,
      – сказал Вергели.

      Почему кандидатура Вергели вызвала сомнение?
      Накануне депутаты Европарламента, в частности представители группы социалистов и демократов, отказались согласовать его кандидатуру. Европарламентарии были озабочены воздействием на него венгерского правительства, тесно контактирующего с Москвой.

      Что известно о кандидатах в Европарламент от Венгрии?

      Первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента. Его считали соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который полностью отвергает миграционную политику ЕС, а его правительство приняло несколько противоречивых, по мнению ЕС, законов. Депутаты Европарламента также не одобряли его "связей с Россией".

      Вместо него Венгрия предложила дипломата Оливера Вергели, который имеет опыт работы в Брюсселе, а также сейчас возглавляет венгерское представительство в ЕС.

      Интересно! Венгрия была последней страной, в которой не был утвержден кандидат в новую Еврокомиссию.

      На 27 ноября запланировано утверждение состава Европейского парламента. Но организация все еще ожидает информацию об отказе Великобритании в назначении своего еврокомиссара.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Венгрия Европарламент
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