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      В Європарламенті схвалили кандидатуру угорського комісара, який відповідатиме за Україну

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      Олівер Вергелі – новий єврокомісар від Угорщини / politico.eu

      Новим єврокомісаром від Угорщини, який відповідатиме за питання політики сусідства та розширення, стане Олівер Вергелі. Дві найбільші політичні групи в Європарламенті повідомили, що підтримують його кандидатуру.

      Вергелі отримав схвалення від членів комітету Європарламенту із закордонних справ після того, як запевнив, що не залежить від прем'єрміністра Віктора Орбана. Про це він повідомив у відповідях на додаткові запитання євродепутатів, пише politico.

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      Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже затвердила його кандидатуру та доручила, серед іншого, підтримувати українські реформи.

      Які обов’язки єврокомісара з питань політики сусідства та розширення?Здійснює нагляд за процесом приєднання майбутніх нових держав-членів та контролює відносини з країнами, що межують з ЄС.

      Раніше Вергелі пообіцяв у випадку затвердження його як єврокомісара з питань політики сусідства та розширення підтримувати Україну та захищати її від російської агресії. Про це він  заявив на слуханнях в комітеті Європарламенту із закордонних справ.

      Що стосується України, то у нас є особлива відповідальність перед цією країною. Ми повинні допомогти їм відновити їхній суверенітет над всією територією і ми будемо підтримувати їх, 
      – сказав Вергелі.

      Чому кандидатура Вергелі викликала сумнів?Напередодні депутати Європарламенту, зокрема представники групи соціалістів і демократів, відмовилися погодити його кандидатуру. Європарламентарі були стурбовані впливом на нього угорського уряду, який тісно контактує з Москвою.

      Що відомо про кандидатів до Європарламенту від Угорщини?

      Перший угорський кандидат Ласло Трочані не пройшов процес відбору в комітеті Європарламенту. Його вважали соратником прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана, який повністю відкидає міграційну політику ЄС, а його уряд ухвалив кілька суперечливих, на думку ЄС, законів.  Депутати Європарламенту також не схвалювали його "зв'язків з Росією".

      Замість нього Угорщина запропонувала дипломата Олівера Вергелі, який має досвід роботи в Брюсселі, а також наразі очолює угорське представництво в ЄС.

      Цікаво! Угорщина була останньою країною, у якої не було затверджено кандидата в нову Єврокомісію.

      На 27 листопада заплановане затвердження складу Європейського парламенту. Та інституція все ще очікує інформацію щодо відмови Великої Британії у призначенні свого єврокомісара.

      Росія повернула Україні захоплені кораблі
      сьогодні
      30755
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Європарламент Угорщина
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