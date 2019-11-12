Мы отказались от агрессивной риторики, – Кулеба о конфликте с Венгрией
Украина и Венгрия должны перейти к "тихой дипломатии" вместо жесткого отстаивания своих интересов. Выход из этой ситуации должен быть нацелен не на широкую аудиторию.
Украина решает вопросы, связанные с попытками Венгрии блокировать ее евро-атлантическую интеграцию Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
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Он отметил, что Украина "посылает сигналы венгерским партнерам о "готовности к диалогу и решению проблемы".
Мы считаем, что нет никаких стратегических препятствий, с которыми мы не способны справиться. Нужны две вещи: отказаться от агрессивной публичной риторики – и мы от нее отказались,
– сказал Кулеба.
Вицепремьер пояснил, что раньше была риторика о жестком отстаивании своих интересов". Однако Кулеба отмечает, что обеим сторонам "надо вот эту риторику убрать и перейти к "тихой дипломатии".
"В рамках этой "тихой дипломатии" мы должны пригласить за один стол президента Зеленского и премьер-министра Орбана, чтобы они поговорили и нашли выход, рассчитанный не на внешнюю аудиторию, а на достижение решения", – добавил он.
Кулеба также отметил, что "его коллеги, министр иностранных дел, Офис Президента, и он сам работают над этим.
О том, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, говорил и глава ведомства Вадим Пристайко. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.
Очередное обострение в украинско-венгерских отношениях: что надо знать
- Очередное обострение возникло накануне визита руководства НАТО в Украину.
- Здесь североатлантический совет должен выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее ветировать.
- Венгры требовали, чтобы в декларацию включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокирование декларации, отметив, что предложения таки были учтены.
- Все началось с того, что в 2017 году в Украине приняли новый закон об образовании, где обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка.
- Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье.
- С тех пор страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
- Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. Это противоречит законам Украины.