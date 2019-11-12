Мы отказались от агрессивной риторики, – Кулеба о конфликте с Венгрией

Украина и Венгрия должны перейти к "тихой дипломатии" вместо жесткого отстаивания своих интересов. Выход из этой ситуации должен быть нацелен не на широкую аудиторию.

Украина решает вопросы, связанные с попытками Венгрии блокировать ее евро-атлантическую интеграцию Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что Украина "посылает сигналы венгерским партнерам о "готовности к диалогу и решению проблемы".

Мы считаем, что нет никаких стратегических препятствий, с которыми мы не способны справиться. Нужны две вещи: отказаться от агрессивной публичной риторики – и мы от нее отказались,

– сказал Кулеба.

Вицепремьер пояснил, что раньше была риторика о жестком отстаивании своих интересов". Однако Кулеба отмечает, что обеим сторонам "надо вот эту риторику убрать и перейти к "тихой дипломатии".

"В рамках этой "тихой дипломатии" мы должны пригласить за один стол президента Зеленского и премьер-министра Орбана, чтобы они поговорили и нашли выход, рассчитанный не на внешнюю аудиторию, а на достижение решения", – добавил он.

Кулеба также отметил, что "его коллеги, министр иностранных дел, Офис Президента, и он сам работают над этим.

О том, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, говорил и глава ведомства Вадим Пристайко. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.

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