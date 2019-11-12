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      Мы отказались от агрессивной риторики, – Кулеба о конфликте с Венгрией

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      Кулеба прокомментировал обострение конфликта с Венгрией
      Кулеба прокомментировал обострение конфликта с Венгрией / Фото с фейсбук-страницы Кулебы

      Украина и Венгрия должны перейти к "тихой дипломатии" вместо жесткого отстаивания своих интересов. Выход из этой ситуации должен быть нацелен не на широкую аудиторию.

      Украина решает вопросы, связанные с попытками Венгрии блокировать ее евро-атлантическую интеграцию Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

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      Он отметил, что Украина "посылает сигналы венгерским партнерам о "готовности к диалогу и решению проблемы".

      Мы считаем, что нет никаких стратегических препятствий, с которыми мы не способны справиться. Нужны две вещи: отказаться от агрессивной публичной риторики – и мы от нее отказались,
      – сказал Кулеба.

      Вицепремьер пояснил, что раньше была риторика о жестком отстаивании своих интересов". Однако Кулеба отмечает, что обеим сторонам "надо вот эту риторику убрать и перейти к "тихой дипломатии".

      "В рамках этой "тихой дипломатии" мы должны пригласить за один стол президента Зеленского и премьер-министра Орбана, чтобы они поговорили и нашли выход, рассчитанный не на внешнюю аудиторию, а на достижение решения", – добавил он.

      Кулеба также отметил, что "его коллеги, министр иностранных дел, Офис Президента, и он сам работают над этим.

      О том, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, говорил и глава ведомства Вадим Пристайко. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.

      Очередное обострение в украинско-венгерских отношениях: что надо знать

      • Очередное обострение возникло накануне визита руководства НАТО в Украину.
      • Здесь североатлантический совет должен выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее ветировать.
      • Венгры требовали, чтобы в декларацию включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокирование декларации, отметив, что предложения таки были учтены.
      • Все началось с того, что в 2017 году в Украине приняли новый закон об образовании, где обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка.
      • Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье.
      • С тех пор страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
      • Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. Это противоречит законам Украины.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз НАТО Венгрия Дмитрий Кулеба
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