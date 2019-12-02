В Угорщині заявили, що в Україні "забагато" української мови

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що в Україні має бути "не так багато" української мови у школах. Мовляв, угорцям важко її вчити, бо є "плутанина з російською".

Тому діти в українських школах повинні вчитися рідною мовою, заявив Ійдярто в інтерв'ю "Главкому".

До слова: Угорщина не прагне автономії Закарпаття, – посол

Головним аргументом України є те, що угорці або інші нацменшини погано або взагалі не розмовляють українською мовою. Але ж це питання підходу, питання можливостей – скільки годин на тиждень вивчають ту чи іншу мову,

– переконаний посол.

Він порівняв український та угорський підходидо навчання у школі. Зокрема, зазначив, що коли в Україні переконані, що з 5 по 11 класи діти мають навчатися українською, в Угорщині певні, що навчання має викладатися рідною мовою.

"Якщо б українська мова викладалася лише 5 разів на тиждень, то, думаю, це дозволило б вивчити її не гірше, ніж у той спосіб, який пропонує українська сторона", – резюмував Іштван Ійдярто.

Що відомо про угорсько-українські мовні конфлікти?Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційнисми заявами щодо українською мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).



Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.