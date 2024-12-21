У сніжну погоду можна активно провести час на вулиці, катаючись на лижах та санчатах. 24 Канал пропонує дізнатися, як ще називають ці засоби для пересування та відпочинку.

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Не обмежуйтеся лише словом санки

Санки – це зимовий транспортний засіб у ряді регіонів, де зима триває довго, а також улюблений засіб для розваг дітей у зимовий час. Сани можуть тягнути коні, олені чи собаки.

Назва санок визначається їх будовою та призначенням.

Санчата / сани / санки – це невеличкі сани, простої конструкції, що використовують для розваги та катання з гірки.

Ґринджоли / ґринджолята / ґринджолєти – інша назва санчат.

Лубки́ / залубні – сани з кузовом, обшитим рогожею ("лубом").

Глабці, козирки – легкі виїзні сани зі спинкою та загнутим передком, які тягнули коні.

Розвальні – низькі широкі сани з боками, що розширяються від переду.

Крила́тки – легкі сани з дугою.

Пі́дсанки – невеликі сани, що прив'язуються до великих при перевезенні довгих предметів

Тобоган – сани з дощок, загнутих спереду без полозів, що використовується для перевезення вантажів чи катання з гірок.

Ак'я – рятувальні сани-волокуші, застосовувані для евакуації постраждалих (зокрема, у гірській місцевості).

Ріжна́ті сани (рожнаті сани) – сани з вставленими вертикальними кілками (рожнами) для перевезення сіна чи дров.

Нарти – вузькі сани для собачих або оленячих запрягів.

Мрієте проїхатись на нартах? / Freepik

Існує й окремий санний спорт, у якому використовують сани боб чи скелетон – спортивні сани для їзди донизу обличчям.

А ще вислів "сісти не у свої сани" означає займати не своє місце на посаді чи у суспільстві.

Називайте лижі і по-іншому

Лижі – пристрій у вигляді дощечок, призначений для пересування по снігу, який чіпляється на ноги спеціальними кріпленнями. Сьогодні виготовлять лижі різної форми залежно від призначення чи виду спорту.

Найдавніші знайдені лижі датуються 5000 років до нашої ери, їх знаходять у Швеції, Данії, Росії. А вигнуті лижі винайшли у 1850 році ремісники у Норвегії, що значно прискорило пересування.

В Україні лижі відомі і під іншими, назвами:

лижви,

полозки,

снігівці,

нарти,

лещета.

Мовознавець Ярослав Рудницький пропонує називати це спортивне знаряддя лещетами. Отже, лижник – "лещетар", лижний спорт – "лещетарство". В однині – "лещет". "Лещата" – неправильна назва, так зветься прилад для пресування паперу.

Ставайте на лижі! / Freepik

Обирайте собі засіб пересування до душі та ідіть насолоджуватися снігом!