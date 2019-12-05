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      Угорський телеканал назвав Крим російським: відео

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      Угорський телеканал назвав Крим російським / Ілюстративне фото

      Йдеться про телеканал під назвою М1. Там показали сюжет з анексованого Криму, який підписали як російську територію. Цікаво, що цей угорський канал транслюють на українському Закарпатті.

      Сюжет транслювали 29 листопада. Про грубу помилку угорського М1 пишуть "Крим. Реалії".

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      На ролику, у якому йшлося про півострів, показано сотні медуз, яких викинуло на азовське узбережжя Криму. В описі до відео йдеться:

      Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада.

      Сюжет угорського телеканалу, де Крим назвали російським: відео

      Що відомо про угорський телеканал М1? Він працює з 1957 року. У 2015-му був перезапущений як 24-годинний канал новин.

      Реакції української сторони на інцидент поки немає.

      Крим все частіше зображають російським:

      До слова, між Україною та Угорщиною останнім часом зберігаються доволі напружені відносини. Так, угорський посол Ійдярто нещодавно оскандалився гучною заявою про те, що в Україні "забагато української мови". Також в російській Держдумі заявили, що від Угорщини їм надійшла пропозиція – разом захищати права нацменшин в Україні.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Скандал Новини Криму Анексія Криму Угорщина ЗМІ Медіа
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