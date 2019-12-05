Угорський телеканал назвав Крим російським: відео

Йдеться про телеканал під назвою М1. Там показали сюжет з анексованого Криму, який підписали як російську територію. Цікаво, що цей угорський канал транслюють на українському Закарпатті.

Сюжет транслювали 29 листопада. Про грубу помилку угорського М1 пишуть "Крим. Реалії".

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На ролику, у якому йшлося про півострів, показано сотні медуз, яких викинуло на азовське узбережжя Криму. В описі до відео йдеться:

Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада.

Сюжет угорського телеканалу, де Крим назвали російським: відео

Що відомо про угорський телеканал М1? Він працює з 1957 року. У 2015-му був перезапущений як 24-годинний канал новин.

Реакції української сторони на інцидент поки немає.

Крим все частіше зображають російським:

Останній гучний скандал стався з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території РФ почав показувати Крим як російську територію. В Apple згодом пояснили: зміни у свій додаток "Погода" внесли тільки для російських користувачів через новий закон. Компанія також пообіцяла "глибше поглянути на політику маркування "спірних територій" після скандалу.

Окрім того, наприкінці листопада російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.

В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.

До слова, між Україною та Угорщиною останнім часом зберігаються доволі напружені відносини. Так, угорський посол Ійдярто нещодавно оскандалився гучною заявою про те, що в Україні "забагато української мови". Також в російській Держдумі заявили, що від Угорщини їм надійшла пропозиція – разом захищати права нацменшин в Україні.