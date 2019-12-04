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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Угорщина погрожує Україні і надалі блокувати її вступ до НАТО

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      Сійярто: Угорщина і надалі блокуватиме наближення України до НАТО / karpatalja.ma

      Міністр закордонних справ Петер Сійярто пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, поки "українським угорцям не дозволять навчатися угорською". За його словами, Угорщина готова до консультацій з Україною у цьому питанні.

      Угорщина зацікавлена у сильній, стабільній, безпечній та демократичній Україні, адже тоді буде сильнішою позиція українських угорців, заявив Сійярто. Про це повідомляє видання Mandiner.

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      Ми не просимо нічого зайвого, не вимагаємо ніяких додаткових прав для угорців. Мовиться лише про повернення тих прав, які вони мали раніше,
      – заявив глава угорського МЗС.

      Резюмуючи, Петер Сійярто заявив, що українську владу вже неодноразово попереджали, що Угорщина зніме своє вето, коли закарпатським угорцям повернуть ті права, що були у них до набуття чинност закону про освіту.

      Що насправді передбачає освітній закон?Насправді у заявах Угорщини є певна маніпуляція, оскільки українським угорцям навіть після набуття чинності освітнього закону ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.

      Український закон про освіту визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Втім поряд з державною мовою можуть викладатися і мови національних меншин.

      У такий спосіб освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а зовсім навпаки – захищає державну мову. Про це у своїй оцінці закону говорила і Венеціанська комісія, яка загалом дала йому позитивну оцінку.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина НАТО Українська мова
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