Угорщина погрожує Україні і надалі блокувати її вступ до НАТО
Міністр закордонних справ Петер Сійярто пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, поки "українським угорцям не дозволять навчатися угорською". За його словами, Угорщина готова до консультацій з Україною у цьому питанні.
Угорщина зацікавлена у сильній, стабільній, безпечній та демократичній Україні, адже тоді буде сильнішою позиція українських угорців, заявив Сійярто. Про це повідомляє видання Mandiner.
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Ми не просимо нічого зайвого, не вимагаємо ніяких додаткових прав для угорців. Мовиться лише про повернення тих прав, які вони мали раніше,
– заявив глава угорського МЗС.
Резюмуючи, Петер Сійярто заявив, що українську владу вже неодноразово попереджали, що Угорщина зніме своє вето, коли закарпатським угорцям повернуть ті права, що були у них до набуття чинност закону про освіту.
Що насправді передбачає освітній закон?Насправді у заявах Угорщини є певна маніпуляція, оскільки українським угорцям навіть після набуття чинності освітнього закону ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.
Український закон про освіту визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Втім поряд з державною мовою можуть викладатися і мови національних меншин.
У такий спосіб освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а зовсім навпаки – захищає державну мову. Про це у своїй оцінці закону говорила і Венеціанська комісія, яка загалом дала йому позитивну оцінку.