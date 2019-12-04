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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Російсько-угорський "захист нацменшин" в Україні: у Будапешті відрікаються від заяв Кремля

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      МЗС України / Ілюстративне фото

      Глава російської Держдуми В’ячеслав Володін напередодні відзначився гучною заявою. Мовляв, Національні збори Угорщини звернулися до депутатів Держдуми РФ з проханням "об’єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні". Ось тільки цю заяву в офіційному Будапешті спростовують.

      Так, українське посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації й отримало відповідь. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

      Актуально: Угорський посол Ійдярто заявив, що йому "забагато української мови": як відреагували в Україні

      Ми отримали відповідь що, з огляду на те, що Національні збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів,
      – наголосила Зеленко.

      У вітчизняному МЗС також висловили сподівання: Угорщина, яка як член ЄС і НАТО підтримує Україну у протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором і також відреагує на появу цієї інформації.

      Що саме сказав Володін? Він переконує: до Держдуми звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин в Україні, насамперед на вивчення мови.

      Що треба знати про угорсько-українські конфлікти:

      • Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо української мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).
      • Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.
      • Днями ж посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що в Україні забагато української мови, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Угорщина Новини Росії Скандал Україна – Росія Українська мова Освіта
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