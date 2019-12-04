Російсько-угорський "захист нацменшин" в Україні: у Будапешті відрікаються від заяв Кремля

Глава російської Держдуми В’ячеслав Володін напередодні відзначився гучною заявою. Мовляв, Національні збори Угорщини звернулися до депутатів Держдуми РФ з проханням "об’єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні". Ось тільки цю заяву в офіційному Будапешті спростовують.

Так, українське посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації й отримало відповідь. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

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Ми отримали відповідь що, з огляду на те, що Національні збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів,

– наголосила Зеленко.

У вітчизняному МЗС також висловили сподівання: Угорщина, яка як член ЄС і НАТО підтримує Україну у протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором і також відреагує на появу цієї інформації.

Що саме сказав Володін? Він переконує: до Держдуми звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин в Україні, насамперед на вивчення мови.

Що треба знати про угорсько-українські конфлікти: