Російсько-угорський "захист нацменшин" в Україні: у Будапешті відрікаються від заяв Кремля
Глава російської Держдуми В’ячеслав Володін напередодні відзначився гучною заявою. Мовляв, Національні збори Угорщини звернулися до депутатів Держдуми РФ з проханням "об’єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні". Ось тільки цю заяву в офіційному Будапешті спростовують.
Так, українське посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації й отримало відповідь. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.
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Ми отримали відповідь що, з огляду на те, що Національні збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів,
– наголосила Зеленко.
У вітчизняному МЗС також висловили сподівання: Угорщина, яка як член ЄС і НАТО підтримує Україну у протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором і також відреагує на появу цієї інформації.
Що саме сказав Володін? Він переконує: до Держдуми звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин в Україні, насамперед на вивчення мови.
Що треба знати про угорсько-українські конфлікти:
- Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо української мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).
- Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.
- Днями ж посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що в Україні забагато української мови, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО.