У Росії готові разом з Угорщиною об'єднатись для "захисту нацменшин" в Україні
Національні збори Угорщини нібито звернулися до Держдуми Росії з проханням "об’єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні".
Ситуація насамперед стосується мови, про це заявив спікер нижньої палати парламенту РФ В’ячеслав Володін, пише ТАСС.
Важливо: Угорський посол Ійдярто заявив, що йому "забагато української мови": як відреагували в Україні
Володін переконує, що цьому нібито сприяє ухвалення закону про мову в Україні – так, за його словами, думають і в Угорщині.
До Держдуми звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, насамперед на вивчення мови,
– сказав Володін.
Російський політик також заявив, що "не можна спускати з рук націоналістам їхню поведінку".
Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в одному з інтерв’ю заявив, що в Україні забагато української мови, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО.
Що треба знати про угорсько-українські конфлікти?
Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо українською мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).
Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.
Що насправді передбачає закон про мову: