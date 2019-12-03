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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      У Росії готові разом з Угорщиною об'єднатись для "захисту нацменшин" в Україні

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      В РФ заявили, що отримали від Угорщини пропозиції об'єднатись для захисту нацменшин в Україні / ТАСС

      Національні збори Угорщини нібито звернулися до Держдуми Росії з проханням "об’єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні".

      Ситуація насамперед стосується мови, про це заявив спікер нижньої палати парламенту РФ В’ячеслав Володін, пише ТАСС.

      Важливо: Угорський посол Ійдярто заявив, що йому "забагато української мови": як відреагували в Україні

      Володін переконує, що цьому нібито сприяє ухвалення закону про мову в Україні – так, за його словами, думають і в Угорщині.

      До Держдуми звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, насамперед на вивчення мови,
      – сказав Володін.

      Російський політик також заявив, що "не можна спускати з рук націоналістам їхню поведінку".

      Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в одному з інтерв’ю заявив, що в Україні забагато української мови, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО. 

      Що треба знати про угорсько-українські конфлікти?

      Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо українською мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).

      Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.

      Що насправді передбачає закон про мову:

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Що передбачає закон про мову/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія мовне питання Угорщина Скандал
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