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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      В России готовы вместе с Венгрией объединиться для "защиты нацменьшинств" в Украине

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      В РФ заявили, что получили от Венгрии предложение объединиться для защиты нацменьшинств в Украине / ТАСС

      Национальное собрание Венгрии якобы обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине".

      Ситуация прежде всего касается языка, об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

      Важно: Венгерский посол Ийдярто заявил, что ему "слишком много украинского языка": как отреагировали в Украине

      Володин убеждает, что этому якобы способствует принятие закона о языке в Украине – так, по его словам, считают и в Венгрии.

      К Госдуме обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка,
      – сказал Володин.

      Российский политик также заявил, что "нельзя спускать с рук националистам их поведение".

      Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в одном из интервью заявил, что в Украине слишком много украинского языка, а венгерскому нацменьшинству трудно его учить. Он также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина – НАТО.

      Что нужно знать о венгерско-украинском конфликте?

      Венгерская власть уже неоднократно выступала с провокационными заявлениями относительно украинского языка. Чаще всего – из-за нового образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).

      Впрочем провокации не ограничивались одними лишь заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье разгорелся скандал из-за тайной выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.

      Что предусматривает закон о языке:

      українська мова закон про мову що передбачає мовний закон
      Что предусматривает закон о языке/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Венгрия языковый вопрос Скандал
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