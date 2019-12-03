В России готовы вместе с Венгрией объединиться для "защиты нацменьшинств" в Украине

Национальное собрание Венгрии якобы обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине".

Ситуация прежде всего касается языка, об этом заявил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Важно: Венгерский посол Ийдярто заявил, что ему "слишком много украинского языка": как отреагировали в Украине

Володин убеждает, что этому якобы способствует принятие закона о языке в Украине – так, по его словам, считают и в Венгрии.

К Госдуме обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка,

– сказал Володин.

Российский политик также заявил, что "нельзя спускать с рук националистам их поведение".

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в одном из интервью заявил, что в Украине слишком много украинского языка, а венгерскому нацменьшинству трудно его учить. Он также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина – НАТО.

Что нужно знать о венгерско-украинском конфликте?

Венгерская власть уже неоднократно выступала с провокационными заявлениями относительно украинского языка. Чаще всего – из-за нового образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).

Впрочем провокации не ограничивались одними лишь заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье разгорелся скандал из-за тайной выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.

Что предусматривает закон о языке:



Что предусматривает закон о языке/ Инфографика 24 канала