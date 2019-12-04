Российско-венгерская защита нацменьшинств в Украине: в Будапеште отрекаются от заявлений Кремля
Глава российской Госдумы Вячеслав Володин накануне отметился громким заявлением. Мол, Национальное собрание Венгрии обратились к депутатам Госдумы РФ с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Вот только это заявление в официальном Будапеште опровергают.
Так, украинское посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Мы получили ответ что, учитывая то, что Национальное собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов,
– отметила Зеленко.
В отечественном МИД также выразили надежду: Венгрия, как член ЕС и НАТО будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и не будет заключать альянсы с агрессором, а также отреагирует на появление этой информации.
Что именно сказал Володин? Он убеждает: в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств в Украине, прежде всего на изучение языка.
Что надо знать о венгерско-украинских конфликтах:
- Венгерские власти уже неоднократно выступали с провокационными заявлениями относительно украинского языка. Чаще всего – из-за нового образовательного закона, который предусматривает обучение на украинском языке (наряду с языками национальных меньшинств).
- Впрочем, провокации не ограничивались одними только заявлениями – венгры прибегают и к действиям. Например, в прошлом году на Закарпатье вспыхнул скандал из-за тайной выдаче венгерских паспортов украинцам в консульстве государства.
- На днях же посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что в Украине слишком много украинского языка, а венгерскому нацменьшинству трудно ее учить. Он также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина – НАТО.