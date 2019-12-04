Российско-венгерская защита нацменьшинств в Украине: в Будапеште отрекаются от заявлений Кремля

Глава российской Госдумы Вячеслав Володин накануне отметился громким заявлением. Мол, Национальное собрание Венгрии обратились к депутатам Госдумы РФ с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Вот только это заявление в официальном Будапеште опровергают.

Так, украинское посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

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Мы получили ответ что, учитывая то, что Национальное собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов,

– отметила Зеленко.

В отечественном МИД также выразили надежду: Венгрия, как член ЕС и НАТО будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и не будет заключать альянсы с агрессором, а также отреагирует на появление этой информации.

Что именно сказал Володин? Он убеждает: в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств в Украине , прежде всего на изучение языка.

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