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      Венгрия угрожает Украине и в дальнейшем блокировать ее вступление в НАТО

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      Сийярто: Венгрия и в дальнейшем будет блокировать приближение Украины к НАТО / karpatalja.ma

      Министр иностранных дел Петер Сийярто пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока "украинским венграм не позволят учиться на венгерском". По его словам, Венгрия готова к консультациям с Украиной в этом вопросе.

      Венгрия заинтересована в сильной, стабильной, безопасной и демократической Украине, ведь тогда будет сильнее позиция украинских венгров, заявил Сийярто. Об этом сообщает издание Mandiner.

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      Мы не просим ничего лишнего, не требуем никаких дополнительных прав для венгров. Говорится только о возвращении тех прав, которые они имели раньше,
      – заявил глава венгерского МИД.

      Резюмируя, Петер Сийярто заявил, что украинскую власть уже неоднократно предупреждали, что Венгрия снимет свое вето, когда закарпатским венграм вернут те права, которые были у них до вступления в силу закона об образовании.

      Что на самом деле предполагает образовательный закон?
      На самом деле в заявлениях Венгрии есть определенная манипуляция, поскольку украинским венграм даже после вступления в силу образовательного закона никто не запрещает учиться на родном языке.

      Украинский закон об образовании определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Впрочем, наряду с государственным языком могут преподаваться и языки национальных меньшинств.

      Таким образом образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а совсем наоборот – защищает государственный язык. Об этом в своей оценке закона говорила и Венецианская комиссия, которая в целом дала ему положительную оценку.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык НАТО Венгрия
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