На сайті Держреєстр виборців з'явилася карта з російським Кримом: пояснення чиновника

Все частіше територіальну приналежність окупованого пів острова почали плутати. І відбувається це не лише десь далеко за кордоном, але й у нас в країні. Майже 6 років Україна бореться за повернення Криму, тоді як офіційний сайт Держреєстру виборців на карті вказує пів острів територією Росії.

Як сказав керівник служби розпорядника Держреєстру виборців Олександр Стельмах у прямому ефірі 24 каналу, карту з російським Кримом вже прибрали з сайту.

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Він пояснив, що Держреєстр виборців на своєму сайті надає виборцям інформацію про дільниці та виборчі округи. Для цього вони використовують шар карт, якими володіють некомерційні світові компанії, зокрема проєкт OpenStreetMap. За його словами, цей проєкт розроблений волонтерами. Стельмах додав, що сайт Держреєстру виборців використовує карти OpenStreetMap, які у свою чергу зобразили півострів російською територією.

Ми перестали використовувати карти OpenStreetMap. Тепер ми користуємось картами від Google. Насправді ми могли взагалі не помітити цю помилку. Але це нічого не означає. Ми все одно знаємо, що Крим – це Україна,

– наголосив Олександр Стельмах.

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Хто ще зображав Крим російським