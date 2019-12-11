Політолог окреслив три версії, кому може бути вигідне зняття недоторканності з Порошенка

Про бійку нардепів у Верховній Раді та те. кому може бути вигідне зняття недоторканності з п'ятого Президента України Петра Порошенка – в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

Про бійку у Верховній Раді

Після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики між нардепами спалахнула бійка. Почубилися "слуга народу" Андрій Богданець та ексдепутати ВО "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

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У парламентській фракції "Слуга народу" назвали бійку "зухвалим нападом на свого депутата і провокацією". За твердженням спікера "Слуги народу" Євгенії Кравчук, Богданця відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.

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– Як би це не звучало, але бійка – це теж елемент комунікації в політиці. І наша країна у цьому не виняток. Є й інші, де через кулаки відбувається відстоювання інтересів. Очевидно, що це не прикрашає парламент і депутатів як носіїв інтересів українців, які їх обрали. Це ганьбить всю ситуацію.

– Це означає, що ситуація всередині загострюється, а особливо щодо питань ринку землі. Я думаю, це не перша історія, коли такими методами вирішують чи доносять свою позицію. Тут є і хайп, і, можливо, те, що влада десь недостатньо зкомунікувала, або ж проігнорувала певні позиції.

Про ймовірне зняття з Порошенка депутатської недоторканності

З п'ятого президента України вже завтра, 12 грудня, можуть зняти депутатську недоторканність. Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Політик кілька разів ігнорував виклики до ДБР. Порошенка вже допитали у таких справах:

захоплення Росією українських моряків у 2018 році;

щодо підписання та імплементації мінських угод;

судова реформа;

націоналізація "Приватбанку".



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

– Мені очевидно, що політичний підтекст у цьому є. Бо нелогічно знімати недоторканність з Порошенка за два тижні до того, як її знімуть з усіх депутатів. Це або вигідно самому Порошенку, щоб можна було голосно говорити про політичні переслідування, або це певною мірою завдання "Слуги народу", щоб показати виборцям, що вони дотримуються передвиборних обіцянок. Не виключаю і суб'єктивних моментів окремих членів команди, які хочуть поквитатися з Порошенком.

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