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      Бійка – це теж елемент комунікації, – політолог

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      Бійка у Раді / Скрін з відео

      У Верховній Раді після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та ексдепутати-"свободівці" – Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

      Цю ситуації в прямому ефірі 24 каналу прокоментував політолог Тарас Семенюк, який сказав, що складно судити про причину бійки, бо всі пишуть по-різному.

      Читайте також: Депутати Бужанський і Лерос влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту

      "Як би це не звучало, але бійка – це теж елемент комунікації в політиці. І наша країна у цьому не вийняток. Є й інші, де через кулаки відбувається відстоювання інтересів", – пояснив експерт.

      Очевидно, що це не прикрашає парламент і депутатів як носіїв інтересів українців, які їх обрали. Це ганьбить,
      – додав політолог.

      Про бійку депутатів

      У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та ексдепутати ВО "Свобода" – Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

      Що відомо про Андрія Богданця?Нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу Тернополя. З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.

      У декларації за 2018 рік вказав, що володіє земельною ділянкою в Тернополі площею 600 метрів квадратних. За рік заробив на птахофабриці 69 тисяч 210 гривень, на рахунку в банку зберігає 52 тисячі доларів.

      У парламентській фракції "Слуга народу" назвали бійку "зухвалим нападом на свого депутата і провокацією". За твердженням спікера "Слуги народу" Євгенії Кравчук, Богданця відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.

      Дивіться відео про бійку у Раді: 

       

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      Теги: Новини України ВО "Свобода" Слуга народу Верховна Рада
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