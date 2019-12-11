У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету: відео

У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Бійка відбулася між депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і ексдепутатами ВО "Свобода".

У бійці брали участь нардепи Ради 7 скликання від фракції "Свобода" Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко. Відео на своїй фейсбук-сторінці опублікував Якобчук Андрій.

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За словами депутатки фракції "Слуга народу" Ірини Верещук, активісти таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Дивіться відео бійки у Верховній Раді:

Що відомо про Андрія Богданця?Це нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу №163 (м. Тернопіль). З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Брав участь в АТО, зокрема є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.



У декларації за 2018 рік він вказує, що має у власності земельну ділянку у Тернополі площею 600 метрів квадратних, заробітну плату за роботу на птахофабриці у розмірі 69210 гривень і зберігає на рахунку у банку 52 тисячі доларів.