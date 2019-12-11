В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета: видео

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Драка произошла между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и экс-депутатами ВО "Свобода".

В драке участвовали нардепы Рады 7 созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Видео на своей фейсбук-странице опубликовал Якобчук Андрей.

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По словам депутата фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Смотрите видео драки в Верховной Раде:

Что известно об Андрее Богданце?Это нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу №163 (г. Тернополь). С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Участвовал в АТО, в частности является участником боевых действий в Песках в Донецкой области.



В декларации за 2018 год он указывает, что имеет в собственности земельный участок в Тернополе площадью 600 квадратных метров, заработную плату за работу на птицефабрике в размере 69 210 гривен и сохраняет на счету в банке 52 тысяч долларов.