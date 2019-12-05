Депутаты устроили драку в Раде

Депутаты устроили драку в сессионном зале Верховной Рады 5 декабря. Народные избранники подрались за колонной, расположенной в секторе "Европейской солидарности".

Саму драку не было видно на видеотрансляции с заседания Рады, но о ней заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь,

– заявил он.

При обращении председателя парламента за колонной находились депутаты от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, Руслан Князевич, Андрей Иванчук, а также депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Смотрите видео из Рады, где за колонной подрались депутаты:

В то же время депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.

Только Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской солидарности", затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана из нашего сектора,

– написала депутат.

Она добавила, что фракция "ЕС" хотела обратились в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний. Однако Разумков не предоставил минуту для этого обращения.

Лерос получил за "плохое отношение" к своей коллегие Ирине Верещук – он оскорбил ее во внутреннем чате "слуг". Об этом сообщил телеграмм-канал Klymenko Time.