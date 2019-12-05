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      Депутати влаштували бійку в Раді

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      Бійка у Верховній Раді / Кадр з відео

      Депутати влаштували бійку в сесійній залі Верховної Ради 5 грудня. Народні обранці побилися за колоною, розташованою в секторі "Європейської солідарності".

      Саму бійку не було видно на відеотрансляції з засідання Ради, але про неї заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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      Припиніть бійку в залі. Шановні колеги, заспокойтеся,
      – заявив він.

      При зверненні голови парламенту за колоною перебували депутати від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, Руслан Князевич, Андрій Іванчук, а також депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

      Дивіться відео з Ради, де за колоною побилися депутати:

      Водночас депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що побилися "слуги народу" Максим Бужанський та Гео Лерос.

      Тільки-но Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг в сектор "Європейської солідарності", затяг його за колони, й нашим депутатам довелося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектора,
      – написала депутатка.

      Вона додала, що фракція "ЄС" хотіла звернулися до регламентного комітету з вимогою негайно розглянути цей випадок на своєму засіданні і відсторонити Бужанського від сесійних засідань. Проте Разумков не надав хвилину для цього звернення.

      Лерос отримав за "погане ставлення" до своєї колеги Ірини Верещук – він образив її у внутрішньому чаті "слуг". Про це повідомив телеграм-канал Klymenko Time.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Ірина Верещук Європейська солідарність Ірина Геращенко Верховна Рада Сутички Слуга народу Скандал Дмитро Разумков
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