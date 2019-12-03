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      Бійка Ляшка з Герусом: у справі з'явився ще один підозрюваний

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      У справі про бійку Ляшка з Гурусом – новий підозрюваний / Скрін з відео

      У справі про гучну бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом з'явився новий підозрюваний. Ним виявився помічник (охоронець) радикала Євген Стипанюк.

      Бориспільська місцева прокуратура 3 грудня оголосила Стипанюку про підозру у межах кримінальної справи за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень Герусу.

      До теми: У Ляшка кинули вазеліном перед засіданням суду: відео

      Радника Ляшка звинувачують у пособництві побиття нардепа "Слуги народу" через його державну діяльність.

      Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному Стипанюку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

      До слова, сам Ляшко у своєму фейсбуці написав, що повинен іти з помічником до прокуратури у свій День народження – 3 грудня.

      Як Ляшко побився з Герусом?

      Усе сталося в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Ляшку не сподобалось те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Герус і був автором відповідної поправки до закону.

      Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Дивіться відео бійки Ляшка із Герусом:

       

      Що загрожує Ляшку за бійку з Герусом?Правоохоронці 7 листопада відкрили за фактом бійки Ляшка і Геруса кримінальне провадження про погрози та насильство щодо державного діяча. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

      18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

      Відтак, він залишиться на волі на час проведення повного розслідування.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Олег Ляшко Андрій Герус – новини Сутички Кримінальні новини
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