Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль", а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.
Герус написав у своєму фейсбуці, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".
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Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати – це спільна робота Олега Ляшка та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися,
– написав Герус.
Він також назвав Ляшка "найбільш продажним (екс)політиком".
Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля, повідомляє "Обозреватель"
Про інцидент вже повідомили поліції і правоохоронці проводять перевірку.
Ляшко у своєму фейсбуці назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.
Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:
Ляшко шарпає Геруса / Кадр з відео
Що відомо про схему "Роттердам +"?
- Введена у 2016 році формула формування ціни на вугілля, яку на сьогодні вважають збитковою для України.
- Формулу запровадили через те, що майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на окупованих територіях. Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах.
- Відповідно, у формулі "Роттердам+" закладена вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів.
- Як наслідок – зросла вартість всієї електроенергії на ринку, зросла також вартість товарів, виробництво яких пов'язане з електрикою.
- Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам +".