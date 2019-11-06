Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль", а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

Герус написав у своєму фейсбуці, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

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Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати – це спільна робота Олега Ляшка та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися,

– написав Герус.

Він також назвав Ляшка "найбільш продажним (екс)політиком".

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля, повідомляє "Обозреватель"

Про інцидент вже повідомили поліції і правоохоронці проводять перевірку.

Ляшко у своєму фейсбуці назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:



Ляшко шарпає Геруса / Кадр з відео

Що відомо про схему "Роттердам +"?