21:50
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео

      6303 Читать новость на русском
      Бійка Геруса з Ляшком
      Бійка Геруса з Ляшком / Кадр з відео

      Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом. Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль", а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

      Герус написав у своєму фейсбуці, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Читайте також: Богдан опублікував фото з вибитими зубами і синцями: бурхлива реакція мережі

      Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати – це спільна робота Олега Ляшка та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися,
      – написав Герус.

      Він також назвав Ляшка "найбільш продажним (екс)політиком".

      Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля, повідомляє "Обозреватель"

      Про інцидент вже повідомили поліції і правоохоронці проводять перевірку.

      Ляшко у своєму фейсбуці назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

      Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

      бійка Герус Ляшко фото і відео
      Ляшко шарпає Геруса / Кадр з відео

      Що відомо про схему "Роттердам +"?

      • Введена у 2016 році формула формування ціни на вугілля, яку на сьогодні вважають збитковою для України.
      • Формулу запровадили через те, що майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на окупованих територіях. Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах.
      • Відповідно, у формулі "Роттердам+" закладена вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів.
      • Як наслідок – зросла вартість всієї електроенергії на ринку, зросла також вартість товарів, виробництво яких пов'язане з електрикою.
      • Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам +".
      blog_ava
      Транзит газу: у Росії вперше прокоментували позов України на 12 мільярдів доларів
      сьогодні
      5465
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Андрій Герус – новини Олег Ляшко Новини України Новини політики Верховна Рада Сутички Новини Борисполя Роттердам+ Рінат Ахметов Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 565
      Особливості бюджету-2020: стара пісня на новий лад?
      сьогодні , 21:01 Особливості бюджету-2020: стара пісня на новий лад?
      Ірина Поліщук 309
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      969
      Динамо (Загреб) – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 20:59 Динамо (Загреб) – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      Юрій Семенюк 332
      Гальмування справи Майдану: що про це відомо та які наслідки матиме
      сьогодні , 19:01 Гальмування справи Майдану: що про це відомо та які наслідки матиме
      Євгенія Мазур 1814
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук