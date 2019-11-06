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      Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

      2014 Читати новину українською
      Драка Геруса с Ляшко
      Драка Геруса с Ляшко / Кадр из видео

      Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

      Герус написал в своем фейсбуке, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

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      Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты – это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться,
      – написал Герус.

      Он также назвал Ляшко "Самым продажным (экс)политиком".

      Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля, сообщает "Обозреватель"

      Об инциденте уже сообщили полиции и правоохранители проводят проверку.

      Ляшко в своем фейсбуке назвал Геруса российским лоббистом и убеждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

       

      бійка Герус Ляшко фото і відео
      Ляшко шарпает Геруса / Кадр из видео

      Что известно о схеме "Роттердам +"?

      • Введена в 2016 году формула формирования цены на уголь, которую сегодня считают убыточной для Украины.
      • Формулу ввели из-за того, что почти все шахты Донбасса с антрацитовим углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на оккупированных территориях. Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.
      • Соответственно, в формуле "Роттердам+" заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов.
      • Как следствие – возросла стоимость всей электроэнергии на рынке, возросла также стоимость товаров, производство которых связано с электричеством.
      • Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам +".

      Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

       
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Андрей Герус – новости Олег Ляшко Верховная Рада Ринат Ахметов Роттердам+ Новости Борисполя столкновения
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