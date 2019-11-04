Богдан опублікував фото з вибитими зубами і синцями: бурхлива реакція мережі

Голова Офісу Президента України Андрій Богдан оновив головне фото на своїй фейсбук-сторінці, яке вразило мережу. На фото держпосадовець постав з вибитими зубами і синцями на обличчі.

Очевидно, що новий образ Богдана пов'язаний з появою у ЗМІ інформаціє про те, що він нібито побився з головою СБУ Іваном Бакановим. Зауважимо, що цю інформацію вже спростували в Офісі Президента.

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Щодо інформації про сутичку, то журналісти писали, що Баканов нібито вибив Богдану зуб і чиновник кілька днів не з’являється на роботі. Очевидно, з цієї нагоди любитель тролінгу-голова ОП вирішив вкотре пожартувати, публікуючи своє побите "фото".

Додамо, що раніше кохана Богдана – Анастасія Слічна – опублікувала в інстаграмі фото з головою ОП і написала: "Зуби на місці. Перевірила". Зауважимо, що пара зараз відпочиває в Італії.



Анастасія Слічна та Андрій Богдан / Фото з інстаграм-сторінки Слічної

Як на нове фото Андрія Богдана зреагували соцмережі?

На новий образ голови ОП бурхливо зреагували в мережі. Так, хтось вважає позитивом, що у Богдана таке почуття гумору. Проте багатьох обурила така поведінка офіційної особи держави.

Дивно, чому він у "Квартал" лише зараз потрапив, з таким то почуттям гумору,

– написав фейсбук-користувач Андрій Шутка.