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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Богдан з Бакановим не билися, – спростування від Офісу Президента

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      Богдан з Бакановим насправді не билися
      Богдан з Бакановим насправді не билися / Колаж 24 каналу

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан і голова СБУ Іван Баканов насправді не билися. Інформацію про їхню сутичку спростував заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

      "Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця", – написав Тимошенко на своїй фейсбук-сторінці.

      Дізнайтеся, що ЗМІ писали про бійку Баканова і Богдана

      Інформацію про бійку Богдана з Бакановим поширили кілька журналістів. Зокрема, у повідомленнях мовилося про те, що у Богдана навіть вибитий зуб і він уже кілька днів не ходить на роботу.

      Самі голова СБУ та голова ОП офіційно не коментували інформацію про сутичку. Богдан лише опублікував у фейсбуці жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" А Баканов у відповідь на повідомлення журналіста лише написав: "Дуже смішно".

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Іван Баканов Офіс Президента СБУ Сутички
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