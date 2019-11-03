Богдан з Бакановим не билися, – спростування від Офісу Президента

Голова Офісу Президента Андрій Богдан і голова СБУ Іван Баканов насправді не билися. Інформацію про їхню сутичку спростував заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця", – написав Тимошенко на своїй фейсбук-сторінці.

Дізнайтеся, що ЗМІ писали про бійку Баканова і Богдана

Інформацію про бійку Богдана з Бакановим поширили кілька журналістів. Зокрема, у повідомленнях мовилося про те, що у Богдана навіть вибитий зуб і він уже кілька днів не ходить на роботу.

Самі голова СБУ та голова ОП офіційно не коментували інформацію про сутичку. Богдан лише опублікував у фейсбуці жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" А Баканов у відповідь на повідомлення журналіста лише написав: "Дуже смішно".