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      Богдан с Бакановым не дрались – опровержение от офиса Президента

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      Богдан с Бакановым на самом деле не дрались
      Богдан с Бакановым на самом деле не дрались / Коллаж 24 канала

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов на самом деле не дрались. Информацию об их стычке опроверг заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

      "Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержении она не нуждается, ибо является вымышленной от начала и до конца", – написал Тимошенко на своей странице в фейсбук.

       Узнайте, что СМИ писали о драке Баканова и Богдана

      Информацию о драке Богдана с Бакановым распространили несколько журналистов. В частности, в сообщениях говорилось о том, что у Богдана даже выбит зуб, и он уже несколько дней не ходит на работу.

      Сами глава СБУ и глава ОП официально не комментировали информацию о стычке. Богдан лишь опубликовал в фейсбуке шутку в адрес Баканова: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!". А Баканов в ответ на сообщение журналиста лишь написал: "Очень смешно".

       

      blog_ava
      Баканов и Богдан подрались в Офисе Президента, – СМИ
      сегодня
      765
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики столкновения СБУ Офіс Президента Иван Баканов Андрей Богдан
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