Богдан с Бакановым не дрались – опровержение от офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов на самом деле не дрались. Информацию об их стычке опроверг заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Мы опровергаем эту информацию, хотя в особом опровержении она не нуждается, ибо является вымышленной от начала и до конца", – написал Тимошенко на своей странице в фейсбук.

Узнайте, что СМИ писали о драке Баканова и Богдана

Информацию о драке Богдана с Бакановым распространили несколько журналистов. В частности, в сообщениях говорилось о том, что у Богдана даже выбит зуб, и он уже несколько дней не ходит на работу.

Сами глава СБУ и глава ОП официально не комментировали информацию о стычке. Богдан лишь опубликовал в фейсбуке шутку в адрес Баканова: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!". А Баканов в ответ на сообщение журналиста лишь написал: "Очень смешно".