Богдан опубликовал фото с выбитыми зубами и синяками: бурная реакция сети

Председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обновил главное фото на своей фейсбук-странице, которое поразило сеть. На фото госчиновник появился с выбитыми зубами и синяками на лице.

Очевидно, что новый образ Богдана связан с появлением в СМИ информации о том, что он якобы подрался с главой СБУ Иваном Бакановым. Заметим, что эту информацию уже опровергли в Офисе Президента.

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Что касается информации о столкновении, то журналисты писали, что Баканов якобы выбил Богдану зуб и чиновник несколько дней не появляется на работе. Очевидно, по этому случаю любитель троллинга-председатель ОП решил еще раз пошутить, публикуя свое побитое "фото".

Добавим, что ранее любимая Богдана – Анастасия Сличная – опубликовала в инстаграме фото с главой ОП и написала: "Зубы на месте. Проверила". Заметим, что сейчас она отдыхает в Италии.



Анастасия Сличная и Андрей Богдан / Фото с инстаграм-страницы Сличной

Как на новое фото Андрея Богдана среагировали соцсети?

На новый образ председателя ОП бурно отреагировали в сети. Так, кто-то позитивом, что у Богдана такое чувство юмора. Однако многих возмутило такое поведение официального лица государства.

Странно, почему он в "Квартал" только сейчас попал, с таким то чувством юмора,

– написал фейсбук пользователь Андрей Шутка.