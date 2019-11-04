10:30
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Богдан опубликовал фото с выбитыми зубами и синяками: бурная реакция сети

      49 Читати новину українською
      Фото Андрея Богдана до и после "избиения"
      Фото Андрея Богдана до и после "избиения" / Коллаж 24 канала

      Председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обновил главное фото на своей фейсбук-странице, которое поразило сеть. На фото госчиновник появился с выбитыми зубами и синяками на лице.

      Очевидно, что новый образ Богдана связан с появлением в СМИ информации о том, что он якобы подрался с главой СБУ Иваном Бакановым. Заметим, что эту информацию уже опровергли в Офисе Президента.

      Читайте также: Вброс о драке Баканова и Богдана сделал Бухарев, – Лещенко

      Что касается информации о столкновении, то журналисты писали, что Баканов якобы выбил Богдану зуб и чиновник несколько дней не появляется на работе. Очевидно, по этому случаю любитель троллинга-председатель ОП решил еще раз пошутить, публикуя свое побитое "фото".

      Добавим, что ранее любимая Богдана – Анастасия Сличная – опубликовала в инстаграме фото с главой ОП и написала: "Зубы на месте. Проверила". Заметим, что сейчас она отдыхает в Италии.

      Андрій Богдан Анастасія Слічна фото інстаграм
      Анастасия Сличная и Андрей Богдан / Фото с инстаграм-страницы Сличной

      Как на новое фото Андрея Богдана среагировали соцсети?

      На новый образ председателя ОП бурно отреагировали в сети. Так, кто-то позитивом, что у Богдана такое чувство юмора. Однако многих возмутило такое поведение официального лица государства.

      Странно, почему он в "Квартал" только сейчас попал, с таким то чувством юмора,
      – написал фейсбук пользователь Андрей Шутка.

      соцмережі Богдан фото

      Богдан фото вибитий зуб реакція соцмереж

      Андрій Богдан фото вибиті зуби соцмережі

      Богдан вибиті зуби реакція соцмереж

       

      blog_ava
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      65354
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Офіс Президента Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      сегодня , 08:40 Концесії в Україні: чи стане держава надійним партнером бізнесу?
      Ярослав Гришин 125
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сегодня , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 634
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 ноября , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 1150
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 ноября , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 719
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 ноября , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук