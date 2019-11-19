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      У Ляшка кинули вазеліном перед засіданням суду: відео

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      Олег Ляшко / 24 канал

      У Борисполі в лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка кинули вазеліном. Річ у тім, що Бориспільський міськрайонний суд обирає йому запобіжний захід. Ця справа стосується бійки "радикала" з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

      Інцидент трапився перед засіданням суду. Відповідне відео з’явилося у мережі.

      Радимо ознайомитися! Ляшку вручили підозру за бійку з Герусом: що загрожує радикалу

      Хто кидав в Ляшка вазеліном, поки невідомо. Як видно з кадрів, поцілити зловмиснику в головного "радикала" не судилося. Весь удар на себе взяла охорона Ляшка, яка закрила політика парасольками.

      Бійка Ляшка та Геруса: в Ляшка кинули вазеліном перед засіданням суду – відео 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко
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