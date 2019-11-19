У Ляшка кинули вазеліном перед засіданням суду: відео

У Борисполі в лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка кинули вазеліном. Річ у тім, що Бориспільський міськрайонний суд обирає йому запобіжний захід. Ця справа стосується бійки "радикала" з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

Інцидент трапився перед засіданням суду. Відповідне відео з’явилося у мережі.

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Хто кидав в Ляшка вазеліном, поки невідомо. Як видно з кадрів, поцілити зловмиснику в головного "радикала" не судилося. Весь удар на себе взяла охорона Ляшка, яка закрила політика парасольками.

Бійка Ляшка та Геруса: в Ляшка кинули вазеліном перед засіданням суду – відео