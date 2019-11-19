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      В Ляшко бросили вазелином перед заседанием суда: видео

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      Олег Ляшко / 24 канал

      В Борисполе в лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко бросили вазелином. Дело в том, что Бориспольский горрайонный суд избирает ему меру пресечения. Это дело касается драки "радикала" с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

      Инцидент произошел перед заседанием суда. Соответствующее видео появилось в сети.

      Советуем ознакомиться! Ляшко вручили подозрение за драку с Герусом: что грозит радикалу

      Кто бросал в Ляшко вазелином, пока неизвестно. Как видно из кадров, попасть злоумышленнику в главного "радикала" не было суждено. Весь удар на себя приняла охрана Ляшко, которая закрыла политика зонтиками.

      Драка Ляшко и Геруса: в Ляшко бросили вазелином перед заседанием суда – видео

      Что известно о драке Ляшко и Геруса

      Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября. Тогда "радикал" обвинял "слугу народа" в том, что тот работает в интересах Кремля. Также он назвал Геруса предателем.

      Вероятно, Ляшко возмутило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Герус, со своей стороны, обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому невыгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +". Ляшко же говорит, что Ахметов по крайней мере не покупает уголь для своих электростанций в России, зато действующая власть этим занимается.

      Через некоторое время после драки президент Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Правда, сам нардеп утверждает, что увольнение не имеет никакого отношения к драке с Ляшко. По его словам, истинная причина заключается в том, что из-за депутатской деятельности он не имел возможности посещать заседания правительства.

      Смотрите видео драки Ляшко и Геруса

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Герус – новости Новости Борисполя Судьи Олег Ляшко
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